Arknights Tier List 2022 (Tous les opérateurs classés)

Envie de recruter les meilleurs personnages du jeu Arknights ? Voici la Tier List des Arknights qui classe tous les personnages du jeu.

Arknights est un jeu RPG qui vous permet de jouer en tant que chef d’équipe chargé de recruter des opérateurs/personnages qui doivent être formés et assistés pour combattre ceux qui créent des problèmes sur l’île de Rhodes. Ce jeu a des personnages de style anime et une variété d’opérateurs parmi lesquels vous pouvez choisir. Aucun jeu RPG n’est complet sans pouvoir choisir parmi la gamme d’opérateurs présents dans le jeu.

En dehors de cela, le jeu a des doubleurs du Japon qui vous plongent dans le jeu. Arknights est sorti en 2019 et est disponible en téléchargement gratuit sur Android et iOS dispositifs. Étant donné qu’il y a trop de personnages parmi lesquels choisir, voici un guide qui vous montre la liste des niveaux Arknigts pour 2022. Lisez la suite pour en savoir plus.

Liste des niveaux des chevaliers

Il est toujours préférable de connaître les personnages forts et faibles dans n’importe quel jeu. Il en va de même pour le jeu Arknights. Il a des personnages connus sous le nom d’opérateurs et si vous voulez vous démarquer dans le jeu, vous devez connaître la force et la capacité de chaque personnage. Et ici, dans la liste des niveaux Arknights, vous pouvez vérifier quels sont les meilleurs opérateurs et lesquels ne sont pas bons afin de pouvoir les éviter dans le jeu.

Classes d’Opérateurs Arknights

Vous avez le choix entre huit classes d’opérateurs. Chaque classe a un opérateur qui appartient à différents niveaux. Au sein de chaque classe, les opérateurs seront classés du meilleur au pire opérateur dans chaque classe. Voici la liste de tous les opérateurs présents dans le jeu Arknights.

Avant-garde

Supporter

Spécialiste

Tireur d’élite

Médical

Gardien

Défenseur

Roulette

Liste des niveaux des chevaliers – Classe Casters

Nom de l’opérateur Étage 12F ré Absinthe UN Amiya UN Cire d’abeille UN Céobé S Cliquez sur B Durin ré Eyjafjalla S Gitane UN Greyy B Brume B Ifrit S Lave C Leize B Léonhardt UN menthe UN Mostima S Cauchemar B Feu du ciel UN Intendant C Tomimi B

Liste des niveaux des chevaliers – Classe des défenseurs

Nom de l’opérateur Étage Amiante UN Beagle C Bison UN Défaut S Bulle B Cardigan C Croissant UN Cuora UN Dur-Nar B Eunectes S Gommeux B Hoshiguma S Suspendu B Liskarm S Cervin B Mudrock S Près UN Nian S Noir Corne ré Saria S Endroit C Vulcain UN

Liste des niveaux des chevaliers – Classe des gardes

Nom de l’opérateur Étage Arène B Astesie UN Ayerscarpe UN Chasseur d’abeilles B Bibeak UN Flamber S Broca UN Château-3 C Tchen S Conviction B Coupeur B Doberman ré Estelle B Porteur de flammes B Silex UN Franca UN Feuille de givre B Hellagur S Indra UN Jacky B Laponie S Matoimaru B Mélanthe B Minuit C Mousse B Popukar C Sauvage B Sidéroca B SilverAsh S Skadi S Spectre S Surtr S fil C Les épines S Utage UN Sifflant UN

Liste des niveaux des chevaliers – Classe Medics

Nom de l’opérateur Étage Ansel C Brise B Ceylan UN folinique B Gavial B Hibiscus C Lancette-2 C Myrrhe B Rossignol UN Parfumeur UN Ptilopsis UN Brillant S Le silence S Sussurro B Warfarine S Chuchotement UN

Liste des niveaux Arknights – Classe Sniper

Nom de l’opérateur Étage Goutte d’acide B Adnachiel ré Ambriel C andréana UN Aoste B Avril B Poison bleu UN Catapulte C Exécuteur B Exusiai S Piquet d’incendie UN Greythroat UN Jessica C Kroos C Peut B Météore C Météorite S Platine UN Provence UN Rangers ré Rose S Rosmontis Schwarz S Sésa B Shirayuki B Vermeil B O S

Liste des niveaux des chevaliers – Classe des spécialistes

Nom de l’opérateur Étage Ak S Cliffheart UN Éthan UN Plume UN Gravier UN Jaye UN Manticore UN Fantôme S Projet Rouge S Corde B Shaw B Snowsant B THRM-EX C Waaï Fu UN Mauvaises herbes S

Liste des niveaux des Arknights – Classe de supporteur

Nom de l’opérateur Étage Angelina S Deepcolor B Esprit de la terre C Glaucus UN Istin UN Magalan S Mayer UN Orchidée C Podenco B Pramanix UN Scène S Shamaré S Sora UN Suzuran S Tsukinogi B

Liste des niveaux des chevaliers – Classe Vanguard

Nom de l’opérateur Étage Cornemuse S Chiave B Courrier B Élysée S Croc C Grani B Myrte S Plume C Roseau UN Charognard B Siège S Texas UN Vanille C Vigna UN Yato ré Zima UN

Ceci conclut la liste des personnages des Arknights et leurs classes qui sont classées en fonction de leur qualité ou de leur gravité. Maintenant, la liste ne sera pas la même que celle de tout le monde, vous pouvez donc vous attendre à des différences entre votre liste personnelle et la liste ci-dessus. Cependant, ces listes de niveaux sont idéales pour ceux qui reviennent au jeu après une longue pause ou pour les nouveaux joueurs d’Arknights.

