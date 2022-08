Le télescope spatial James Webb montre Jupiter comme jamais auparavant

Les images à couper le souffle publiées par la NASA mettent en lumière des détails incroyables sur la géante gazeuse, son atmosphère turbulente, ses aurores aux pôles, ses lunes, ses anneaux et même ses galaxies en arrière-plan.

Image de Jupiter capturée par la caméra proche infrarouge (NIRCam) du télescope spatial James Webb / NASA

« Pour être honnête, nous ne nous attendions pas vraiment à ce que ce soit si bon« . C’est avec ces mots que le planétologue Imke de Pater, responsable des observations scientifiques de Jupiter, a présenté les étonnantes nouvelles images capturées par le télescope spatial James Webb (JWST), le plus grand et le plus puissant télescope jamais lancé de l’espace et qui, après avoir montré les premières images de galaxies jamais observées, a fourni une vue à couper le souffle de la géante gazeuse dans deux nouveaux instantanés publiés par la NASA.

Les deux images, qui montrent des aurores, des tempêtes géantes, des lunes et des anneaux entourant Jupiter, ont été obtenues le 27 juillet à l’aide de la caméra proche infrarouge de l’observatoire (NIRCam). Les images ont ensuite été artificiellement traitées et colorées pour les rendre visibles à l’œil humain et mettre en évidence des caractéristiques spécifiques, telles que le spectacle de lumière qui s’étend sur les pôles de la planète.

Jupiter vu à travers les filtres F360M (rouge), F212N (jaune-vert) et F150W2 (cyan) / NASA

Les aurores, en particulier, brillent dans un filtre mappé sur des couleurs plus rouges, qui met également en évidence la lumière du soleil réfléchie par les nuages ​​​​inférieurs et les brouillards supérieurs. Un filtre différent, cartographié en jaune et vert, montre des brumes tourbillonnant autour des pôles nord et sud. Un troisième filtre, mappé en bleu, montre la lumière réfléchie par un nuage principal plus profond.

La Grande Tache Rouge, la plus grande tempête anticyclonique qui a fait rage sur la géante gazeuse pendant des siècles, apparaît au contraire blanchâtre, comme les autres nuages, car ils réfléchissent une grande partie de la lumière solaire. »La luminosité ici indique une haute altitude, donc la Grande Tache Rouge a des brumes de haute altitude, tout comme la région équatoriale – a expliqué Heidi Hammel, scientifique interdisciplinaire du JWST pour les observations du système solaire -. Les nombreuses « taches » et « rayures » blanches brillantes sont donc probablement dues aux sommets des nuages ​​à haute altitude des orages de convection condensés. En revanche, les ceintures sombres au nord de la région équatoriale ont peu de couverture nuageuse« .

Dans la vue à grand champ, le télescope spatial James Webb montre à la place Jupiter avec ses faibles anneaux (un million de fois plus faibles que la planète) et deux minuscules lunes appelées Amalthea et Adrastea. Les taches floues au bas de l’arrière-plan sont probablement des galaxies lointaines. « C’est vraiment extraordinaire de pouvoir voir les détails de Jupiter, ainsi que ses anneaux, ses petits satellites et même ses galaxies sur une seule image», a ajouté de Pater.

Jupiter avec ses faibles anneaux et deux de ses lunes, Amalthea et Adrastea / NASA.

La NASA a expliqué que de nouvelles observations donneront aux scientifiques encore plus d’indices sur l’atmosphère et la vie interne de Jupiter, sur la dynamique et la chimie de la planète elle-même, ses anneaux et son système de satellites. Les chercheurs ont déjà commencé à analyser les données.