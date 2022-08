Apple ne répond pas aux plaintes d’test de l’App Store alors que les développeurs d’applications « Authenticator » continuent de faire face à des imitateurs

En février, Netcost-security.fr signalé que l’application populaire Authenticator était confrontée à des copieurs iOS. À l’époque, les plaintes concernant le processus d’test de l’App Store augmentaient. Mais six mois plus tard, cela ne semble pas avoir beaucoup changé, car les développeurs de 2Stable sont désormais confrontés au même problème, soulevant la question fondamentale de l’App Store d’Apple en tant que gardien des escrocs et « un endroit en qui vous pouvez avoir confiance ».

Créateur d’application d’authentification Kévin Archer a posté un fil Twitter sur le problème. Il écrit:

Les escrocs sont à nouveau sur l’App Store avec un nouveau compte développeur, mais la même application et bien sûr un abonnement hebdomadaire. Ils utilisent la même stratégie, demandant un test lors de l’étape d’intégration pour obtenir plus de notes, les mêmes 5 écrans [as his app]et un abonnement hebdomadaire à la fin.

En quelques phrases, même les clients Apple les plus naïfs savent que même si Archer n’avait pas affaire à un copieur, cette application enfreindrait déjà quelques politiques de l’App Store.

Ce qui impressionne Archer, c’est que le développeur de l’escroc n’a même pas « modifié le design ou le texte de son écran principal. Elle est identique à l’ancienne version qu’ils ont copiée de notre application. La même présentation de site Web qu’ils utilisaient par le passé pour leur politique de confidentialité et le formulaire de contact » est également utilisée ici.

Les escrocs utilisent des techniques déloyales, en particulier la simulation ou l’achat de téléchargements pour des mots clés spécifiques sur l’App Store, et pour le moment, l’application grimpe dans les positions. Bientôt, de plus en plus d’utilisateurs se feront arnaquer pour 239 $/an.

Non seulement c’est la deuxième fois en six mois que les développeurs sont confrontés à ce problème, mais cela montre à quel point Apple s’engage à changer son approche pour éviter les applications frauduleuses et les faux comptes de développeurs. Avec juste une option « Signaler un problème » pour que les créateurs d’Authenticator essaient d’atteindre Apple, cela nuit aux petits entrepreneurs car ils ne peuvent pas payer pour des mots-clés spécifiques dans la recherche de l’App Store – ou acheter des téléchargements, comme le font ces imitateurs.

C’est frustrant la façon dont Apple traite les escrocs. De temps en temps, nous rapportons des histoires sur des applications frauduleuses de plusieurs millions de dollars sur l’App Store. Plus d’une fois, l’entreprise a « par erreur » présenté ces applications sur sa boutique.

Alors qu’Apple fait face à des poursuites à travers le monde, l’affaire Epic contre Apple étant l’un des différends les plus médiatisés concernant le pouvoir de l’App Store de l’entreprise, Apple doit faire plus pour faire de l’App Store l’endroit où les clients peuvent vraiment faire confiance.

En octobre dernier, Apple a ramené le lien Signaler un problème pour aider à lutter contre les escroqueries avec deux améliorations significatives, mais comme c’est le seul outil disponible pour entrer en contact avec l’équipe de l’App Store, les développeurs ont du mal jusqu’à ce qu’Apple supprime enfin ces applications frauduleuses ou les mette fin. faux comptes de développement.

