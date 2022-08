Microsoft mettra plus de publicités dans les applications Outlook pour iOS et Android

Qui a une entreprise, veut faire des profits. Microsoft ne fait pas exception et les grandes entreprises technologiques monétisent généralement leurs produits grâce à la publicité. Dans ce cas, les personnes concernées seront les utilisateurs d’Outlook dans sa version gratuite, avec des comptes Outlook.com, Live.com ou Hotmail.

Dans son application pour iOS et Android, ceux de Redmond ont commencé à introduire une nouvelle bannière publicitaire qui apparaîtra dans la barre « Autres ». La bannière est très similaire à tout autre courrier que nous pouvons avoir dans la boîte de réception, similaire à la façon dont ils sont affichés dans les versions Web d’Outlook et de Gmail.

La solution à la publicité Outlook passe par Microsoft 365

Microsoft a confirmé à The Verge que cette nouvelle bannière n’apparaîtra dans la barre « Autre » que lorsque la séparation des e-mails « prioritaires » sera activée. Jusqu’à présent, cette bannière était déjà visible si l’utilisateur n’avait pas cette option activée et mélangeait tous ses emails sous la même boîte de réception.

Par conséquent, ce message publicitaire sera mélangé avec les e-mails moins importants que nous recevons dans Outlook. Le changement a été déployé progressivement et vise à améliorer la monétisation de l’application en essayant de rendre l’utilisateur plus susceptible de cliquer sur l’annonce, quelle que soit la configuration de la boîte aux lettres.

La seule solution pour faire disparaître les publicités Outlook est de payer l’abonnement Microsoft 365. Rappelons que le prix de cet abonnement, dans sa version la plus basique, est de 7 euros par mois soit 69 euros par an et comprend toute la suite bureautique pour PC, iOS, Mac et Android, et 1 To de stockage en nuage OneDrive.

Les utilisateurs ont commencé à montrer leur mécontentement face à cette situation sur les différents réseaux sociaux et aussi dans les notes de l’application dans l’App Store et le Play Store.