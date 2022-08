Un homme s’est fait implanter deux puces dans la main pour accéder à sa Tesla

Le prix d’une seule puce est d’environ 300 $, plus 100 $ supplémentaires pour l’installation par un technicien qualifié.

Brandon Dalaly, un propriétaire de 39 ans d’une Tesla Model 3, s’est fait implanter deux puces scannables dans la main pour accéder à sa voiture. En d’autres termes, Dalaly a fait du cyberpunk une réalité. L’anesthésie n’a pas été nécessaire pour l’installation des puces, malgré la douleur causée par les tailles différentes des deux appareils. « Le premier était un peu plus petit, donc ce n’était pas aussi douloureux que de mettre cette tige géante dans ma main », a déclaré Dalaly dans une interview pour Teslarati. « Le premier est venu préchargé dans une seringue plus grande. Ils ont inséré l’aiguille et implanté la puce semblable à la puce d’un chien. »

Celle du propriétaire de la Tesla Model 3 n’est pas une histoire née de la simple passion pour la science-fiction. Brandon Dalaly fait partie d’un groupe de 100 bêta-testeurs qui testent des puces corporelles pour le compte d’une jeune société basée à Seattle appelée Vivokey, spécialisée dans les systèmes d’identité numérique cryptobionique. En particulier, ses puces sont recouvertes de substances compatibles avec les tissus du corps humain et peuvent être utilisées pour accéder à la maison, stocker des crypto-monnaies, des données et plus encore.

« La société qui a mis tout cela ensemble a littéralement son propre magasin d’applications où, avec ces puces, vous pouvez installer des applications dans votre corps sans fil. L’une des applications s’est avérée être une carte-clé Tesla », a déclaré Brandon Dalaly. c’était la première application J’ai installé parce que j’ai une Tesla et maintenant je l’utilise comme clé lorsque celle Bluetooth tombe en panne ou que je n’ai pas la magnétique avec moi. Je n’utilise que ma main. «

Le prix d’une seule puce est d’environ 300 $, plus 100 $ supplémentaires pour l’installation par un technicien qualifié. C’est du moins ce que Dalaly a payé en tant que bêta-testeur. Cependant, ce sont des prix abordables pour des appareils qui semblent sortir d’un avenir dystopique dans Blade Runner là-bas. Quant aux réactions des gens, l’homme de 39 ans a noté que pour l’instant, les jetons se sont avérés être juste un « truc de fête amusant ». Il existe toujours un scepticisme général vis-à-vis de la présence intrusive de la technologie dans la vie quotidienne, ce qui est un paradoxe compte tenu du suivi des utilisateurs capables de créer des applications et des smartphones.