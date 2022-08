Mystère résolu: nous savons déjà comment activer le festival Radanh dans Elden Ring

Les mois passent, Elden Ring continue de se vendre à un rythme effréné (près de 17 millions d’exemplaires dans la dernière mise à jour), et la communauté continue de rechercher des secrets dans les Terres du Milieu. Et nous voulons vous en dire un : nous avons mis fin au mystère du festival Radanh, l’événement spécial qu’il faut activer pour pouvoir lutter contre lui et qui a posé tant de problèmes aux joueurs.

Voici à quoi devrait ressembler la place du château, mais de nombreux joueurs constatent qu’il n’y a personne et qu’ils ne peuvent pas commencer le combat contre le boss

Et la fête ?

Pour vous mettre dans le contexte, le festival Radanh est l’événement qui ouvre la possibilité de combattre le boss sur la plage sous le Château de la crinière rouge. Quel est le problème? Que de nombreux usagers constatent qu’à leur arrivée, la porte de la chapelle à l’arrière du château est fermée et que le PNJ leur dit qu' »il n’a pas de mission » pour eux. Ce n’était pas comme ça dans nos jeux pour préparer le guide complet Elden Ring, puisque dès notre arrivée nous avons trouvé un portail de téléportation qui nous a emmenés au festival déjà commencé.

Au cours de ces mois, nous avons vu de nombreuses théories sur la façon dont il peut être activé ; autant que de joueurs qui ont découvert qu’ils n’étaient pas vrais et que chaque cas était différent. Progresser dans la quête de Blaidd Wolf, vaincre tous les ennemis du château et réapparaître à la dernière grâce… Rien ne semblait fonctionner, mais ne vous inquiétez pas, nous avons déjà trouvé un moyen d’activer le festival avec une efficacité de 100 %.

Comment activer le festival Radanh dans Elden Ring

Nous allons supposer que vous êtes déjà entré dans le château de Red Mane et que vous avez nettoyé la zone, mais il ne se passe absolument rien sur la place du festival. Cela, et que vous avez rencontré Ranni, mais que vous n’avez fait pratiquement aucun progrès dans sa quête. Nous allons également oublier Blaidd, car vous n’avez rien à faire avec lui, même pas le voir pour la première fois à Necrolimbo. Le processus est donc le suivant.

Parlez plusieurs fois jusqu’à épuiser le dialogue avec le PNJ dans la chapelle dans la partie supérieure du château, celle qui donne accès à l’ascenseur qui descend vers la plage. Il ne vous dira rien d’important.

Cherchez maintenant Maître Iji, le forgeron géant qui se tient à côté d’une statue juste au sud de Caria Manor à West Liurnia (une carte avec son emplacement est ci-dessous). Retournez voir le PNJ dans la chapelle et parlez-lui ; saura que vous avez rencontré Iji.

En revenant une fois de plus à Iji, vous verrez de nouvelles options de dialogue et certaines font référence au festival lui-même.

À ce stade de Liurnia, à côté du manoir Caria, vous avez Maître Iji. Parler à ce PNJ est la clé pour pouvoir activer le Festival de Radanh.

Vous aurez activé tout ce dont vous avez besoin et vous pourrez maintenant trouver les personnages qui se préparent sur la place du château, il fera nuit et vous n’aurez plus qu’à suivre la procédure habituelle : parlez au soldat sur le balcon supérieur et acceptez sa proposition afin que le lutter contre Radanh. Maintenant que vous savez comment le défier, nous vous expliquons comment le vaincre.