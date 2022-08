Commande wget introuvable [How to Fix and Use wget]

L’une des commandes les plus utilisées sous Linux est la commande wget. Il s’agit d’une commande utilisée pour télécharger des fichiers ou des ressources à partir d’Internet. Et il peut également être utilisé pour copier et coller des fichiers à partir de différents répertoires. Mais parfois, cela pourrait donner des erreurs comme Commande wget introuvable. Si vous obtenez la même erreur, voici comment corriger la commande wget introuvable.

Linux est un système d’exploitation utilisé par un grand nombre de personnes. Et de nombreux utilisateurs utilisent Linux pour l’interface de ligne de commande. Eh bien, il existe des distributions Linux qui offrent une bonne interface graphique, mais Linux est bien connu pour son interface de ligne de commande. Et il existe un tas de commandes couramment utilisées comme la commande yum et la commande wget.

Comme la commande wget est très utile, elle est toujours utile dans de nombreuses situations. Mais que faites-vous quand il s’arrête de fonctionner ? Eh bien, il existe une solution que vous pouvez suivre pour faire fonctionner la commande wget et résoudre le message de commande wget introuvable.

Comment résoudre la commande wget introuvable

Si vous semblez recevoir le message wget command not found, il n’y a qu’une seule raison pour laquelle le message apparaît. C’est parce qu’il peut être manquant ou non installé sur le système d’exploitation. Vous pouvez également recevoir un message indiquant bash : /usr/bin/wget : aucun répertoire de fichiers de ce type n’a été trouvé. Ainsi, afin de savoir si la commande wget est installée sur votre système, vous devez suivre les étapes ci-dessous.

Lancez le Terminal Shell en appuyant sur les touches Ctrl+Alt+T de votre clavier.

Une fois le shell du terminal chargé, tapez simplement /usr/bin/wget

S’il revient avec wget manquant ou wget introuvable, il est temps d’installer wget sur votre système.

Comment installer wget sur le système Linux

Maintenant, selon le type de distribution Linux que vous utilisez, les commandes varieront un peu lorsqu’il s’agira d’installer wget sur votre système. Quelle que soit la distribution, vous devrez exécuter les commandes dans le Terminal Shell comme vous exécuteriez normalement d’autres commandes.

Installez wget sur Debian, Kali, Mint et Ubuntu

Il existe deux commandes et vous pouvez utiliser l’une d’entre elles pour installer wget sur votre système.

Ou

$ sudo apt-get install wget

Installez wget sur CentOS, Fedora, RHEL

Si vous exécutez ces distributions particulières de Linux, vous pouvez utiliser les commandes de package yum ou dnf pour installer wget. Si vous rencontrez un problème avec la commande yum qui ne fonctionne pas ou est introuvable, vous pouvez suivre ce guide pour résoudre le problème.

$ sudo dnf install wget

$ sudo yum install wget

Maintenant que vous avez installé wget sur vos systèmes, il s’agit maintenant de vérifier et de voir s’il est présent et également de voir le numéro de version de wget. Tout ce que vous avez à faire est de lancer Terminal, puis de saisir

Une fois que vous avez appuyé sur la touche Entrée, vous verrez maintenant le numéro de version de wget installé sur le système.

Comment utiliser la commande wget

Eh bien, maintenant que la commande wget a été installée, vous vous demandez peut-être quels sont ses cas d’utilisation réels sous Linux ? Voici quelques-unes des commandes wget utilisées sous Linux.

Téléchargement de contenu depuis Internet

Vous pouvez télécharger du contenu à l’aide de la commande wget. Pour télécharger du contenu à l’aide de la commande wget, vous devez taper la commande ci-dessous.

$ wget: (download link)

Le lien de téléchargement sera sans support. Appuyez sur la touche Entrée. Le fichier va maintenant commencer à se télécharger sur votre système.

Téléchargement d’un fichier avec un nom de fichier personnalisé

Parfois, vous avez peut-être vu quelques fichiers contenant de grandes chaînes de noms remplies d’alphabets aléatoires. Maintenant, si vous voulez donner votre nom à ce fichier téléchargé, vous devez entrer la commande suivante

$ wget -O (insert your custom file name) (download link or URL)

Le fichier commencera à se télécharger et vous le verrez enregistré avec le nom que vous avez donné dans la commande.

Télécharger le fichier dans un dossier particulier

Les téléchargements seront généralement enregistrés dans le dossier Téléchargements, mais si vous envisagez de télécharger un fichier particulier dans un autre dossier, vous devez utiliser cette commande.

$ wget -P -/(folder name) (insert download link)

Limiter la vitesse de téléchargement d’un fichier

Si vous avez une connexion Internet lente ou faible et que vous devez télécharger un fichier particulier, vous pouvez désormais définir la vitesse de la bande passante pour télécharger le fichier lentement ou rapidement. Voici la commande.

$ wget - -limit-rate+(insert internet speed) (download link or URL goes here)

Reprendre le téléchargement du fichier

Si vous avez utilisé la commande wget pour télécharger un fichier sur votre système et que, pour une raison quelconque, en raison d’un problème de serveur ou d’un problème Internet de votre côté, le téléchargement du fichier s’arrête, vous pouvez reprendre ces téléchargements à l’aide de la commande wget.

$ wget -O-c (download link here)

Une fois cette commande entrée, le fichier reprendra son téléchargement là où il s’était précédemment arrêté.

Et c’est ainsi que vous pouvez corriger le message de commande wget introuvable sur votre système Linux. En dehors de cela, vous savez maintenant à quoi sert la commande wget et pourquoi il est important de résoudre ces problèmes. Si vous avez des questions ou des doutes, n’hésitez pas à les laisser dans la section commentaires ci-dessous.

Vérifiez également :