Reddit annonce une nouvelle plateforme de développement avec des ressources pour les extensions tierces

Reddit a annoncé vendredi sa nouvelle plate-forme de développement dans laquelle le réseau social fournira des ressources à la communauté des développeurs qui créent des extensions et des applications qui s’exécutent spécifiquement sur Reddit. Cette plateforme, qui sera bientôt disponible, se présente comme un moyen d’inciter davantage de personnes à contribuer au réseau social.

Dans un article de blog, Reddit reconnaît que plusieurs développeurs souhaitent créer leurs propres outils pour améliorer Reddit. Par exemple, u/tweet_poster est un outil qui détecte les liens Twitter et les commentaires avec du contenu de tweet, tandis que u/RemindMeBot envoie un message direct pour vous rappeler un événement particulier.

Selon Reddit, la nouvelle plate-forme de développement permettra aux développeurs dont les contributions prendront en charge « des millions d’utilisateurs et plus de 100 000 communautés actives » sur le réseau social.

Actuellement, les développeurs travaillant sur des outils pour Reddit s’appuient sur des ressources limitées et pratiquement aucun support. Avec la plate-forme de développement Reddit, les développeurs tiers trouveront un support amélioré et plus de flexibilité pour créer des extensions Reddit. « Nous sommes ravis de travailler avec notre communauté pour créer des applications qui améliorent l’expérience Reddit et garantissent que ces extensions sont détectables et dignes de confiance », déclare la société.

Le mois dernier, Reddit a également annoncé une mise à jour majeure de sa section de commentaires, qui a désormais une intégration intégrée avec GIPHY. Plus récemment, le réseau social a également dévoilé de nouveaux avatars basés sur la blockchain et des mises à jour du système de recherche de Reddit.

En ce qui concerne la nouvelle plate-forme de développement, Reddit indique que les développeurs intéressés peuvent désormais s’inscrire sur une liste d’attente pour rejoindre le programme bêta. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet sur le site Web de Reddit.

