Extraire du texte à partir d’images sous Windows sera bientôt possible avec le nouvel outil PowerToys

Pourquoi c’est important : Apple a introduit Live Text avec la sortie d’iOS 15 et de macOS Monterey. Il permet aux utilisateurs de copier du texte à partir de n’importe quelle image et de le coller dans un document ou un message. Les utilisateurs de Windows devraient bénéficier d’une fonctionnalité similaire dans leur boîte à outils PowerToys appelée PowerOCR.

Le dernier ajout à la suite PowerToys de Microsoft est un outil appelé Meet PowerOCR. Créée par le développeur d’applications Windows Joseph Finney, la fonctionnalité permet aux utilisateurs d’extraire du texte à partir d’images à l’aide de l’OCR – reconnaissance optique des caractères. Ce n’est pas exactement des eaux inconnues dans Windows, car il est déjà possible d’utiliser l’OCR dans One Note, mais il n’y a jamais eu d’outil dédié. La reconnaissance optique de caractères est disponible sur macOS et iOS depuis un certain temps avec Live Text, tandis que les utilisateurs de Windows ont dû se contenter de logiciels tiers tels que Text Grab, sur lequel PowerOCR est basé.

Finney a annoncé l’outil le 4 juillet 2022, via une demande d’extraction Github. Il a expliqué que l’OCR est effectué « en sélectionnant une région rectangulaire, en cliquant sur un mot ou en cliquant avec le bouton droit sur un fichier image et en sélectionnant PowerOCR ».

PowerOCR est encore en phase de développement sans date de sortie définie, et c’est l’un des deux nouveaux outils à ajouter à PowerToys –Screen Ruler a également été annoncé récemment. Finney publie ses progrès sur Github, et avec la plupart des fonctionnalités de base déjà en place (grâce à Text Grab), nous devrions voir une version dans les prochains mois.

Microsoft PowerToys est une suite conçue pour les utilisateurs expérimentés afin de rationaliser leur expérience Windows et d’augmenter leur productivité. Il dispose déjà d’une boîte à outils robuste qui comprend un sélecteur de couleurs et un resizer d’image. Color Picker permet aux utilisateurs d’extraire un code couleur de n’importe où sur l’écran, tandis que Image Resizer permet aux utilisateurs de redimensionner plusieurs images simultanément. La prochaine règle d’écran comportera quatre modes de mesure, permettant aux utilisateurs de mesurer des éléments tels que des zones rectangulaires et la distance entre les objets en pixels.

Contrairement à Live Text qui est natif de macOS et iOS, PowerToys n’est pas fourni avec Windows et doit être installé séparément. Il s’agit d’un projet open source disponible gratuitement sur le Microsoft Store. Alternativement, vous pouvez le récupérer sur notre page de téléchargement. Il est compatible avec Windows 10 et Windows 11.