Un appareil photo, un iPod, un téléphone, un communicateur Internet – avez-vous déjà eu le coup de foudre ?

Si Steve Jobs annonçait l’iPhone comme un nouveau produit aujourd’hui, cette fameuse introduction serait à peu près quatre appareils en un, pas trois.

En 2007, c’était un iPod à écran large, un téléphone révolutionnaire et un communicateur Internet révolutionnaire. En 2022, il ajouterait « une caméra intelligente » – et cela aurait même pu être la première chose mentionnée…

Je l’admets : j’ai été l’un des premiers à me plaindre de la bosse de l’appareil photo de l’iPhone lorsqu’elle s’est matérialisée pour la première fois, dans l’iPhone 6 – et j’ai été ravi de m’en débarrasser lorsque je suis passé du 6s à l’iPhone SE d’origine.

Aujourd’hui, avec la bosse de l’appareil photo de l’iPhone 14 qui devrait être encore plus grande et plus épaisse, elle reçoit toujours des plaintes. Artiste 3D Ian Zelbo rassemblez les images ci-dessus (à gauche) pour montrer à quel point la bosse a grossi au fil des ans.

Majin Bu a publié des rendus qui se concentrent plutôt sur l’épaisseur attendue de la bosse, comparant l’iPhone 13 Pro Max et un modèle factice de l’iPhone 14 Pro Max.

Macworld décrit le look comme « plus de bosse que de caméra ».

Cette image remarquable montre la taille de la bosse de l’appareil photo de l’iPhone 14 Pro – plus de bosse que d’appareil photo.

La caméra s’agrandit. Et une plus grande caméra indique une plus grosse bosse. Quiconque est passé de l’iPhone 12 Pro à l’iPhone 13 Pro a déjà eu une plus grosse bosse, mais le réseau de caméras de l’iPhone 14 devrait devenir beaucoup plus grand, s’étendant sur plus de la moitié du téléphone.

De plus, une série de tweets de Majin Bu le 5 août a comparé l’iPhone 13 Pro Max et l’iPhone 14 Pro Max et a montré à quel point la bosse de la caméra semble dépasser.