La Chine se lamente "discriminatoire" US CHIPS Act, encore une fois

Dans le contexte : les entreprises technologiques accueillent peut-être à bras ouverts l’adoption de la loi CHIPS, mais la Chine a une fois de plus exprimé son mécontentement face aux 52 milliards de dollars de subventions en partie conçues pour réduire la dépendance des États-Unis à l’industrie des semi-conducteurs de Taiwan.

La Chine s’est longtemps opposée à la loi CHIPS, qui a été promulguée ce mois-ci, l’ayant précédemment qualifiée de « retranchée dans la mentalité de la guerre froide et du jeu à somme nulle ». Maintenant, Yu Xiekang, vice-président de l’Association chinoise de l’industrie des semi-conducteurs, a affirmé (via Bloomberg) que la loi est conçue pour donner un coup de main aux rivaux chinois, avec des parties discriminatoires à l’égard de la nation asiatique. Les États-Unis ont formulé des allégations similaires contre la Chine, l’accusant de stimuler les entreprises nationales telles que le SMIC avec des subventions et d’autres mesures politiques.

Il existe des restrictions dans la législation CHIPS concernant la Chine. Plus précisément, aucune des entreprises technologiques qui souhaitent accéder au fonds de 52 milliards de dollars ne sera autorisée à fabriquer des puces sur un nœud de processus de 28 nm ou plus petit dans le pays.

« Nous nous opposons résolument aux actions restrictives des États-Unis visant certains pays », a déclaré Yu aux délégués lors d’une conférence de l’industrie à Nanjing. « Il contient des clauses essentiellement discriminatoires dans la concurrence sur le marché et crée des règles du jeu inéquitables, ce qui va à l’encontre des principes de commerce équitable de l’OMC. »

Les États-Unis ont récemment intensifié leurs efforts pour entraver les ambitions de fabrication de puces de la Chine. L’administration Biden souhaite que le plus grand fournisseur mondial de machines de lithographie utilisées dans le processus de fabrication de puces, la société néerlandaise ASML, cesse de vendre ses anciens outils de lithographie dans l’ultraviolet profond (DUV) aux clients chinois. Il est déjà interdit à ASML de vendre ses équipements de lithographie aux ultraviolets extrêmes (EUV) les plus avancés aux entreprises chinoises car elle ne peut pas obtenir de licence d’exportation du gouvernement néerlandais en raison de la pression des États-Unis.

Plus récemment, les États-Unis ont introduit des contrôles à l’exportation plus stricts et davantage de restrictions sur les équipements de fabrication de puces vendus aux fonderies chinoises, en réponse aux progrès réalisés par les entreprises chinoises qui les ont vu commencer à rattraper les géants de l’industrie tels que Samsung et Micron. La Chine construit également plus d’usines de puces que quiconque et envisage de supprimer les taxes à l’importation sur les matériaux et équipements utilisés dans la fabrication de puces jusqu’en 2030. Cela s’ajoute aux subventions offertes.

Yu a déclaré que le gouvernement chinois devrait continuer à soutenir son industrie nationale des semi-conducteurs par le biais de politiques, atténuant ainsi les bottleneck (goulots d’étranglement) qui entravent les percées technologiques.