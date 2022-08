Un employé d’une compagnie aérienne de Floride arrêté après qu’AirTag a révélé qu’il avait volé des milliers de dollars de bagages

Le traqueur d’articles AirTag d’Apple a fait l’objet d’un certain nombre d’histoires et la dernière vient d’une enquête en Floride. Le bureau du shérif du comté d’Okaloosa a annoncé la semaine dernière que les données AirTag avaient été utilisées dans le cadre de sa recherche pour retrouver l’employé de la compagnie aérienne qui avait volé des milliers de dollars de bagages enregistrés…

AirTag traque le voleur de bagages

Selon la déclaration du bureau du shérif du comté d’Okaloosa, une voyageuse a signalé que sa valise contenant plus de 1 600 dollars n’avait pas atteint sa destination finale après un vol vers l’aéroport de Destin-Fort Walton Beach. Cette voyageuse, cependant, avait un AirTag dans son sac et a remarqué dans l’application Find My qu’il avait été activé pour la dernière fois à Mary Esther, en Floride.

Un deuxième voyageur volant dans le même aéroport a récemment signalé que son bagage enregistré était arrivé à la destination finale manquant plus de 15 000 $ de bijoux.

Les enquêteurs du bureau du shérif ont utilisé la base de données des employés de l’aéroport pour trouver ceux qui vivaient à proximité de l’endroit où l’AirTag de la première victime avait été vu pour la dernière fois dans Find My App. Cela a conduit les enquêteurs à Giovanni De Luca, 19 ans, un sous-traitant de la compagnie aérienne à l’aéroport de Destin-Fort Walton Beach.

Une fois que les agents ont pris contact avec De Luca la semaine dernière, il a admis avoir retiré l’AirTag de la valise de la première victime. Cependant, il ne l’a pas fait assez rapidement, car l’AirTag a quand même aidé les enquêteurs à le retrouver. Il a été accusé de deux chefs de grand vol.

La police, cependant, n’a pas encore été en mesure de récupérer les 1 600 $ d’articles de la valise de la première victime. Ils ont cependant récupéré les 15 000 dollars de bijoux volés dans la valise de la deuxième victime.

« Cette arrestation est un exemple de l’excellent travail d’équipe de notre unité de sécurité aéroportuaire, de nos enquêteurs et de l’aéroport pour trouver le responsable de ces vols et s’assurer qu’il est tenu pour responsable », a déclaré le shérif Eric Aden.

Ceci est encore un autre exemple des nombreux cas d’utilisation d’AirTag qui existent. À savoir, c’est un excellent rappel que l’un des meilleurs endroits pour mettre un AirTag est dans vos bagages enregistrés ; et peut-être un bon rappel pour mettre votre AirTag dans un endroit dédié dans ce bagage.

