Google publie la mise à jour Android 13 pour les téléphones Pixel

C’est à cette période de l’année que Google lance une nouvelle version d’Android sur les téléphones Pixel. Oui, l’Android 13 est officiellement sorti ! Cette année, la grande mise à jour d’Android arrive un peu plus tôt que d’habitude. Il ne fait aucun doute qu’Android 13 est une version majeure d’Android, mais il affine également les fonctionnalités publiées avec Android 12 l’année dernière. La mise à jour contient une multitude de fonctionnalités utiles, une sécurité renforcée et des améliorations des téléphones éligibles. Si vous possédez un Pixel, vous pouvez désormais mettre à niveau votre téléphone vers la mise à jour stable d’Android 13.

Google déploie la version stable d’Android 13 avec la version du micrologiciel TP1A.220624.021 sur les Pixel 6 et Pro, tandis que le Pixel 6a nouvellement publié reprend le nouveau numéro de version du logiciel TP1A.220624.021.A1. Si vous possédez le téléphone Pixel de la génération précédente, la nouvelle mise à jour est étiquetée avec la version TP1A.220624.014.

Actuellement, le nouveau logiciel est disponible pour les modèles déverrouillés, il sera également bientôt disponible pour les modèles de transporteur verrouillés.

Android 13 offre la possibilité de personnaliser les icônes d’applications non Google, grâce à la mise à niveau du thème de couleur Material You. Le nouveau logiciel apporte également plus de schémas de couleurs pour les fonds d’écran de l’écran d’accueil.

La mise à jour est livrée avec une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de définir des langues par application, et un lecteur de musique entièrement repensé est une autre fonctionnalité clé d’Android 13 qui ajuste automatiquement son apparence en fonction de la chanson que vous écoutez.

Passant à la section sécurité et confidentialité, puis la nouvelle mise à jour offre une option pour partager des photos ou des albums spécifiques avec une application au lieu de partager une bibliothèque complète, Android effacera automatiquement l’historique du presse-papiers pour empêcher tout accès indésirable, et les notifications tant attendues L’autorisation est une autre nouvelle fonctionnalité de confidentialité intéressante sur Android 13. Oui, vous pouvez désormais choisir les applications à partir desquelles vous souhaitez recevoir des notifications.

Android 13 est une mise à niveau riche en fonctionnalités pour les téléphones Pixel, la mise à jour met en sac la fonction Spatial Audio pour les écouteurs compatibles, la possibilité de copier le contenu sur le téléphone et de le coller sur la tablette arrive bientôt, la nouvelle mise à niveau apporte également des améliorations au multi -tâche sur les tablettes aux côtés d’un tas de nouvelles fonctionnalités pour les appareils à grand écran, apporte la prise en charge de l’audio Bluetooth Low Energy (LE) et d’autres nouvelles fonctionnalités.

Comme je l’ai dit plus tôt, Android 13 est une mise à niveau riche en fonctionnalités, les fonctionnalités mentionnées ci-dessus sont officiellement confirmé par Google. Mais cela ne indique pas qu’il regroupe uniquement ces fonctionnalités, oui, la nouvelle version d’Android contient également une grande liste de petites fonctionnalités. Google résout également une longue liste de problèmes avec cette mise à niveau, passer sur cette page pour voir la liste des correctifs.

En termes de disponibilité, Android 13 est disponible sur tous les téléphones Pixel à partir du Pixel 4. Cela inclut Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4, Pixel 4a (5G), Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6a et Pixel 6 Pro.

Avant d’installer Android 13 sur votre Pixel, veuillez simplement mentionner que vous ne pouvez pas rétrograder depuis Android 13.

Si vous possédez un smartphone Google Pixel éligible, vous pouvez désormais mettre à niveau votre téléphone vers le nouveau logiciel. Tout ce que vous avez à faire est d’ouvrir l’application Paramètres, puis accédez aux paramètres système suivis de la mise à jour du système, vérifiez maintenant les nouvelles mises à jour. S’il y a une nouvelle mise à niveau, vous pouvez appuyer sur le bouton de téléchargement et d’installation pour l’installer sur votre téléphone ou vous pouvez attendre quelques heures pour recevoir l’OTA.

Si vous êtes pressé, vous pouvez charger manuellement l’image OTA ou l’image d’usine pour mettre à jour votre téléphone Pixel avec la dernière mise à jour Android 13. Mais pour cela, vous avez besoin d’une image stable Android 13 que vous pouvez télécharger en vous rendant sur cette page.

Vous pouvez également consulter ce guide pour installer Android 13 stable à l’aide d’images OTA et d’une image d’usine.

Avant de mettre à jour votre téléphone, assurez-vous d’effectuer une sauvegarde des données importantes et de charger également votre téléphone à au moins 50 %.

