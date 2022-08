Un harceleur AirTag emprisonné et reçoit une ordonnance d’éloignement après avoir suivi son ex-petite amie

Un harceleur AirTag a été condamné à une peine de prison et soumis à une ordonnance d’éloignement après avoir découvert qu’il avait placé le dispositif de suivi dans la voiture de son ancienne petite amie.

N’étant pas le plus brillant des criminels, le harceleur a révélé sa connaissance de l’endroit où se trouvait la victime en lui envoyant un SMs…

Arrière plan

Peu de temps après le lancement des AirTags, nous avons commencé à voir des histoires de harceleurs et de voleurs abusant des appareils.

Apple a intégré deux fonctionnalités anti-harcèlement dans les AirTags. Tout d’abord, les utilisateurs d’iPhone seront automatiquement alertés si un AirTag inconnu se déplace avec eux. Deuxièmement, les AirTags émettront un son s’ils sont séparés de leur propriétaire pendant une durée significative. La société a ensuite créé une application Android qui permet aux propriétaires de téléphones concurrents de rechercher manuellement des AirTags.

Apple a répondu aux préoccupations en renforçant les protections, en ajoutant un nouveau message dissuasif et des alertes plus claires. Néanmoins, des criminels encore plus stupides que d’habitude continuent d’utiliser les AirTags comme dispositifs de harcèlement.

Le harceleur AirTag emprisonné

La Courrier quotidien rapports sur le cas au Royaume-Uni:

Un ex-petit ami jaloux a été emprisonné pendant neuf semaines pour harcèlement après avoir planté un tracker Apple AirTag secret sur la voiture de son ex-petite amie. Christopher Paul Trotman, 41 ans, a harcelé son ex avec des appels téléphoniques et des questions constants, avant de commander un AirTag sur Amazon et de le coller sur son pare-chocs arrière pour suivre chacun de ses mouvements, a déclaré un tribunal. […] Swansea Crown Court a entendu comment Trotman de Gwynedd Avenue, Townhill, Swansea avait été en relation avec la victime pendant plus de 10 ans avant qu’elle ne tombe en panne en août 2020, la femme décrivant son comportement de «contrôle» pendant leur temps ensemble. Le procureur Tom Scapens a déclaré que Trotman bombarderait la femme de questions sur son sort après leur rupture et lui aurait même offert de l’argent pour quitter son emploi dans un pub, car il ne pouvait pas supporter qu’elle parle à d’autres hommes.

La victime a reçu l’alerte de confidentialité d’Apple sur son iPhone, mais ne savait pas ce que cela signifiait et l’a donc ignorée.

Plus tard ce mois-là, elle a reçu un texto de Trotman l’accusant de coucher avec d’autres hommes. Il lui a également demandé si elle avait apprécié une soirée sur Penderry Road à Swansea cette nuit-là, mais elle n’avait aucune idée de la façon dont il savait où elle avait été.

Ce n’est que lorsque la fille de la femme a reçu la même alerte sur son iPhone que l’abus a été révélé. L’AirTag a été retrouvé collé sous le garde-boue arrière et la police a été informée.

La police a pu montrer que l’AirTag était lié à l’iPhone de Trotman. Il a d’abord nié l’infraction, mais a ensuite plaidé coupable.

Compte tenu d’antécédents criminels de violences graves, il a été placé en détention provisoire jusqu’au procès. À ce moment-là, il avait passé plus de neuf semaines derrière les barreaux et devait donc être libéré par la suite. Il s’est toutefois vu signifier une ordonnance d’éloignement lui interdisant tout contact avec son ex.

La prise de Netcost-security.fr

Apple fait déjà plus que tout autre fabricant d’appareils de suivi pour se prémunir contre l’utilisation des AirTags pour le harcèlement. Notre guide pratique vous explique comment vous protéger.

De même, les criminels continuent de les utiliser à mauvais escient, nous avons donc proposé cinq mesures anti-harcèlement supplémentaires qu’Apple pourrait prendre pour rendre les appareils encore plus sûrs.

Photo : Onur Binay/Unsplash

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :