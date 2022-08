Liste d’affichage de l’iPad : taille, résolution, ppp et luminosité pour chaque modèle

Vous êtes-vous déjà demandé quel écran Apple a mis dans ses iPads au fil des ans ou les spécifications de votre écran iPad actuel ? Lisez la suite pour la liste complète d’affichage de l’iPad pour la taille, la résolution, les pixels par pouce (ppi), la luminosité et plus encore que l’on trouve sur l’écran de chaque modèle d’iPad.

iPad a vu toute l’évolution au fil des ans en ce qui concerne les écrans. Alors qu’Apple a commencé avec seulement une option d’écran de 9,7 pouces pour l’iPad d’origine, la gamme va maintenant de 8,3 à 12,9 pouces.

En plus de ce guide sur les écrans iPad, nous avons des articles détaillés sur la RAM iPad et iPhone, la mémoire, et plus encore :

Ok, voici la liste d’affichage complète de l’iPad…

Liste d’affichage de l’iPad : taille, résolution, ppi, luminosité

Écran iPad Pro 12,9″ 5ème génération ? 12,9 pouces – Résolution 2732 x 2048 – 264 ppp – 600-1 600 nits – Écran Liquid Retina XDR avec ProMotion Écran iPad Pro 11″ 3ème génération ? 11 pouces – Résolution 2388 x 1668 – 264 ppp – 600 nits – Écran Liquid Retina avec ProMotion iPad Air 5ème génération ? 10,9 pouces – Résolution 2360 x 1640 – 264 ppp – 500 nits – Écran Liquid Retina Écran iPad mini 6ème génération ? 8,3 pouces – Résolution 2266 x 1488 – 326 ppp – 500 nits – Écran Liquid Retina Écran iPad 9e génération ? 10,2 pouces – Résolution 2160 x 1620 – 264 ppp – 500 nits – Écran Retina Écran iPad Air 4e génération ? 10,9 pouces – Résolution 2360 x 1640 – 264 ppp – 500 nits – Écran Liquid Retina Écran iPad 8e génération ? 10,2 pouces – Résolution 2160 x 1620 – 264 ppp – 500 nits – Écran Retina Écran iPad Pro 12,9″ 4ème génération ? 12,9 pouces – Résolution 2732 x 2048 – 264 ppi – 600 nits – Écran Liquid Retina avec ProMotion Écran iPad Pro 11″ 2ème génération ? 11 pouces – Résolution 2388 x 1668 – 264 ppp – 600 nits – Écran Liquid Retina avec ProMotion Écran iPad 7e génération ? 10,2 pouces – Résolution 2160 x 1620 – 264 ppp – 500 nits – Écran Retina Écran iPad mini 5ème génération ? 7,9 pouces – Résolution 2048 x 1536 – 326 ppp – 500 nits – Écran Retina Écran iPad Air 3e génération ? 10,5 pouces – Résolution 2224 x 1668 – 264 ppi – 500 nits – Écran Retina Écran iPad Pro 12,9″ 3ème génération ? 12,9 pouces – Résolution 2732 x 2048 – 264 ppi – 600 nits – Écran Liquid Retina avec ProMotion Écran iPad Pro 11″ ? 11 pouces – Résolution 1792 x 828 – 326 ppi – 625 nits – Écran Liquid Retina avec ProMotion Écran iPad 6e génération ? 9,7 pouces – Résolution 2048 x 1536 – 264 ppi – Écran Retina Écran iPad Pro 12,9″ 2e génération ? 12,9 pouces – Résolution 2732 x 2048 – 264 ppi – Écran Retina avec ProMotion Écran iPad Pro 10,5″ ? 10,5 pouces – Résolution 2224 x 1668 – 264 ppp – Écran Retina avec ProMotion Écran iPad 5e génération ? 9,7 pouces – Résolution 2048 x 1536 – 264 ppi – Écran Retina Écran iPad Pro 12,9″ ? 12,9 pouces – Résolution 2732 x 2048 – 264 ppi – Écran Retina Écran iPad Pro 9.7″ ? 9,7 pouces – Résolution 2048 x 1536 – 264 – Écran Retina Écran iPad mini 4 ? 7,9 pouces – Résolution 2048 x 1536 – 326 ppi – Écran Retina Écran iPad mini 3 ? 7,9 pouces – Résolution 2048 x 1536 – 326 ppi – Écran Retina Écran iPad Air 2 ? 9,7 pouces – Résolution 2048 x 1536 – 264 ppi – Écran Retina Écran iPad mini 2 ? 7,9 pouces – Résolution 2048 x 1536 – 326 ppi – Écran Retina Écran iPad Air ? 9,7 pouces – Résolution 2048 x 1536 – 264 ppi – Écran Retina Mini écran iPad ? 7,9 pouces – Résolution 1024 x 768 – 163 ppp – Écran LCD Écran iPad 4e génération ? 9,7 pouces – Résolution 2048 x 1536 – 264 ppi – Écran Retina Écran iPad 3e génération ? 9,7 pouces – Résolution 2048 x 1536 – 264 ppi – Écran Retina Écran iPad 2e génération ? 9,7 pouces – Résolution 1024 x 768 – 132 ppp – Écran LCD iPad d’origine 9,7 pouces – Résolution 1024 x 768 – 132 ppp – Écran LCD

iPad Pro à côté de l’iPad

Quel écran d’iPad vous a le plus surpris ? Ou avez-vous trouvé quelque chose d’intéressant sur la façon dont Apple a utilisé les écrans de l’iPad au fil des ans ? Partagez votre opinion sur nos réseaux sociaux!

Merci d’avoir lu notre liste d’affichage iPad !

Données provenant d’Apple et de Mactracker

