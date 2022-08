Depuis un an, Google reproche de plus en plus à Apple de ne pas adopter le RCS (Rich Communication Services) sur iPhone. Destiné à remplacer les SMs/MMS, il comporte un certain nombre d’avancées techniques qui amélioreraient l’expérience de messagerie entre les utilisateurs d’Android et d’iOS. Google lance maintenant une campagne de pression « Get The Message » dans l’espoir qu’Apple changera d’avis sur RCS.

Si #GetTheMessage vous semble familier, c’était le hashtag ajouté à l’explication vidéo de l’équipe Android de « Texts Go Green » par Drake en juin. C’est maintenant l’URL d’une page sur android.com qui présente la campagne de Google pour le RCS sur les téléphones Apple :

Il est temps pour Apple de corriger les textos. Il ne s’agit pas de la couleur des bulles. Ce sont les minuscules photos et vidéos, pas de SMs sur le wifi et pas de reçus de lecture. Apple crée ces problèmes lorsque nous nous envoyons des SMs depuis des iPhones et des téléphones Android, mais ne fait rien pour les résoudre.

Problèmes mis en évidence, qui incluent des témoignages et des rapports sur les réseaux sociaux, couvrent des photos et des vidéos en basse résolution, de mauvaises expériences de chat de groupe, l’absence d’envoi de SMs aux utilisateurs d’Android via Wi-Fi/données, des normes d’accessibilité enfreintes, le manque d’indicateurs de frappe et l’absence de bout en bout -fin du cryptage. Tous sont dus à l’utilisation continue par iPhone des SMs/MMS pour les conversations non-iMessage. Chacun de ces six mâts de tente peut être facilement tweeté @Apple à partir du site Web.

Google positionne le RCS « standard de l’industrie moderne » comme la solution. Notamment, la demande de l’entreprise est assez spécifique en ce sens qu’elle souhaite simplement qu’Apple adopte le RCS pour la messagerie entre Android et iOS. Il a déclaré que cela ne changerait pas iMessage (conversations iPhone à iPhone) et fait écho aux commentaires précédents sur le fait de ne pas vouloir iMessage sur Android.

Il existe une solution très claire. Apple transforme les SMs entre iPhone et Android en SMs et MMS, des technologies obsolètes des années 90 et 00. Mais Apple peut adopter RCS – la norme moderne de l’industrie – pour ces threads. Résoudre le problème sans changer votre iPhone en conversations iPhone et améliorer la messagerie pour tout le monde.

RCS permet des pièces jointes de haute résolution (compte tenu de l’utilisation d’un back-end cloud), une meilleure discussion de groupe avec des contrôles, l’envoi de données, la saisie d’indicateurs et E2EE. Soutenu par les opérateurs du monde entier, Google a déclaré qu’il y avait 500 millions d’utilisateurs actifs par mois en mai.

Le site Web Android Get The Message se termine en suggérant « d’autres applications de messagerie », y compris Signal et WhatsApp.

En savoir plus sur Google et RCS :

Découvrez Netcost-security.fr sur YouTube pour plus d’informations :