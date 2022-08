Selon les rumeurs, la gamme d’iPhone 14 commencerait à 799 $ sans le modèle « mini »

L’iPhone 14 sera probablement annoncé le mois prochain. Alors que les analystes et les fuyards ont fait état de ce prochain téléphone tout au long de cette année, plus nous nous rapprochons de sa date de sortie, plus nous en entendons parler. Les dernières rumeurs parlent du prix de la série iPhone 14.

D’après l’utilisateur yeux1122 sur le blog coréen Naver (via MacRumeurs), Apple maintiendra le prix de l’iPhone 14 à 799 $, malgré l’instabilité de la chaîne d’approvisionnement et l’augmentation des prix. Ils mentionnent qu’il s’agissait d’une décision prise « au niveau de la haute direction », en disant qu’Apple considérait la « stagnation du marché mondial de la téléphonie mobile et la baisse de la demande ».

Il est important de prendre quelques éléments en considération. Par exemple, le modèle de base de l’iPhone 13 commence à 699 $ avec l’iPhone 13 mini, tandis que l’iPhone 13 standard commence à 799 $. Selon yeux1122, Apple resterait au prix de 799 $ pour l’iPhone 14 de 6,1 pouces, même si ce serait désormais l’option la moins chère pour ceux qui recherchent le dernier iPhone.

Dans cet esprit, il serait probable que la rumeur selon laquelle l’iPhone 14 Plus / Max commencerait à 899 $, si Apple ne suivait qu’une augmentation de 100 $, ce qui est logique.

Bien que les coûts de production et les insécurités mondiales puissent augmenter le prix de l’iPhone 14, il est important de noter qu’Apple supprime plusieurs nouvelles fonctionnalités que l’iPhone 14 Pro aura telles qu’une qualité de pixel supérieure, une finition premium, un nouveau processeur, à l’exception d’un troisième appareil photo objectif, scanner LiDAR, nouveau design, etc.

Enfin et surtout, il est important de prendre en considération que yeux1122 a un suivi d’enregistrement mitigé. Ils avaient partiellement raison à propos de l’iPad mini 6 et de l’iPhone SE 3. Ils ont dit qu’il prendrait en charge la charge MagSafe (ce qui n’était pas le cas), mais ils avaient raison à propos des 4 Go de RAM. Au début de l’année, ils ont déclaré que l’iPhone 14 Pro pourrait disposer de 8 Go de RAM, ce que, bien sûr, nous devrons encore confirmer.

Que pensez-vous de cette rumeur ? Pensez-vous que cela a du sens? Partagez vos pensées sur nos réseaux sociaux.

