La mise à jour de l’application Google Duo apporte l’icône et le nom de Meet, le déploiement est en cours

Ces derniers jours, la fusion Meet s’est largement déployée sur Google Duo pour Android et iOS. Google se prépare maintenant à démarrer la phase suivante où l’icône et le nom de Meet remplacent ceux de Duo après une mise à jour de l’application mobile.

L’icône Google Duo (à partir de 2016) avec une caméra vidéo blanche à l’intérieur du conteneur bleu en forme de larme disparaît. Il sera remplacé par un appareil photo carré à quatre couleurs, tandis que le nom va de « Duo » à « Meet ».

Une notification expliquera plus en détail le changement, les utilisateurs ayant accès aux « fonctionnalités d’appel vidéo et de réunion ». Ce dernier vous oblige à vous connecter avec un compte Google (pas seulement un numéro de téléphone).

Les fonctionnalités d’appel vidéo sont toujours disponibles gratuitement dans l’application Duo mise à jour sur les appareils mobiles. L’historique des conversations, les contacts et les messages sont conservés.

Ces mises à jour des icônes Duo-to-Meet sur Android et iOS commencent aujourd’hui et seront terminées d’ici septembre, les listes Google Play et App Store changeant également. Cela vient du fait que l’application Google Meet d’origine a été mise à jour vers « Meet (original) » avec une icône verte ces derniers jours. Cet ancien client finira par disparaître, bien que la fonctionnalité reste dans l’onglet Gmail.

Tout au long de ce processus, les utilisateurs peuvent continuer à utiliser Meet (original) pour rejoindre et planifier des réunions, mais nous vous recommandons d’utiliser l’application Google Meet mise à jour pour obtenir des fonctionnalités combinées de visioconférence et d’appel au même endroit.

Dans le même temps, la marque Google Meet arrive sur duo.google.com, mais il n’y a pas encore de changement dans les capacités ou les fonctionnalités d’appel. Au cours des prochains mois, l’application Web sera redirigée vers meet.google.com/calling.

En savoir plus sur Google Meet :

Découvrez Netcost-security.fr sur YouTube pour plus d’informations :