Avec la disparition de l’iPhone mini, prévoyez-vous de mettre à jour votre téléphone prochainement ?

En 2020, Apple a présenté son premier «mini» iPhone avec la gamme iPhone 12. Bien que les chiffres de vente de ce modèle n’aient jamais été impressionnants, la société a donné une autre chance à son petit téléphone avec l’iPhone 13 mini en 2021. Il semble maintenant que l’iPhone mini s’en va pour de bon. Et pour ceux d’entre vous qui en possèdent un, prévoyez-vous de mettre à niveau votre téléphone prochainement ?

Les iPhones sont devenus plus gros

Depuis l’introduction de l’iPhone 6 et de l’iPhone 6 Plus en 2014, les iPhones sont devenus plus gros que jamais. Après tout, tous les autres smartphones avaient déjà un grand écran à l’époque, et l’iPhone était l’un des rares à continuer avec un écran de 4 pouces.

Alors que les grands écrans semblaient être la voie à suivre, certains utilisateurs s’en sont toujours plaints. Ils voulaient un téléphone plus petit qui avait encore toutes les fonctionnalités d’un nouveau. C’est alors qu’Apple a lancé le premier iPhone SE en 2015, qui avait exactement le même design (form factor) qu’un iPhone 5s, mais avec le matériel interne de l’iPhone 6s. C’était un petit téléphone avec le dernier processeur et le meilleur appareil photo capable de filmer des vidéos 4K.

La taille de l’iPhone SE était en effet l’une des raisons pour lesquelles les gens l’ont acheté, mais il était aussi beaucoup moins cher que ses grands frères. Finalement, l’iPhone SE a été abandonné jusqu’à ce qu’Apple décide de ramener le SE en 2020 – mais cette fois, avec le même design (form factor) qu’un iPhone 8. L’écran LCD de 4,7 pouces n’est pas aussi compact que celui d’un iPhone 5, mais est encore considérablement plus petit que tout autre iPhone moderne.

Mais l’iPhone SE de deuxième génération était loin d’être un iPhone 11 plus petit. Il avait la même puce, mais pas les mêmes appareils photo ni la même qualité d’affichage. Plus tard cette année-là, Apple a décidé de montrer un peu d’amour aux utilisateurs plus exigeants qui préféraient les téléphones plus petits. L’iPhone 12 mini était exactement un iPhone 12, mais plus petit.

L’iPhonemini

L’iPhone 12 et l’iPhone 12 mini disposent tous deux de la 5G, de MagSafe, d’un panneau OLED, de haut-parleurs stéréo, de la puce A14 Bionic et des mêmes caméras. Cela semblait être la recette parfaite pour réussir. Mais il s’avère que l’iPhone 12 mini n’a jamais été un succès. Apple n’a jamais discuté des chiffres de vente des modèles d’iPhone individuels, mais plusieurs études de marché indépendantes ont révélé que l’iPhone 12 mini était de loin le modèle d’iPhone le moins populaire.

J’ai eu l’occasion d’essayer l’iPhone 12 mini et j’en ai écrit un peu ici sur Netcost-security.fr. Ne vous méprenez pas, ce n’est pas un mauvais téléphone. En fait, il s’agit essentiellement d’un petit smartphone haut de gamme. Mais c’est le problème : du moins pour moi, un petit smartphone haut de gamme n’a pas beaucoup de sens. Je fais beaucoup avec mon iPhone ces jours-ci, et l’iPhone 12 mini ne semble pas être un appareil pour les personnes qui ont besoin de ce qu’il y a de mieux sur le marché.

L’iPhone mini a survécu une autre année avec la gamme iPhone 13. Apple a augmenté sa batterie, l’une des principales plaintes des propriétaires d’iPhone 12 mini, mais cela ne semble toujours pas suffisant pour convaincre les gens que l’iPhone mini est une bonne affaire. Pour un téléphone dont les prix commencent à 699 $ aux États-Unis, il y a beaucoup de compromis.

Cette fois, les rumeurs se rejoignent en soulignant que l’iPhone mini sera discontinué. Apple devrait introduire quatre nouveaux modèles d’iPhone cette année, mais aucun d’entre eux ne sera un « mini ». Au lieu de cela, l’iPhone 14 de milieu de gamme devrait être disponible dans les mêmes tailles de 6,1 et 6,7 pouces que la gamme iPhone 14 Pro.

Et après?

Personnellement, je pense que ce design (form factor) serait plus populaire s’il était disponible à un prix inférieur. Encore une fois, je ne pense pas que la plupart des gens qui recherchent un téléphone plus petit se soucient d’avoir le meilleur matériel. Un iPhone mini aurait plus de sens en tant qu’iPhone SE qu’un iPhone haut de gamme plus petit. L’iPhone mini va disparaître parce que trop peu de gens l’achètent.

Dans cet esprit, si vous êtes propriétaire d’un iPhone mini, envisagez-vous de mettre à niveau votre téléphone prochainement ? Et si oui, quel sera votre prochain smartphone ? Faites-le nous savoir dans le sondage et également sur nos réseaux sociaux.

Si vous recherchez un nouvel iPhone, n’oubliez pas de rechercher les offres spéciales iPhone sur Amazon.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :