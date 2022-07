Apple révise l’expérience de paiement de l’iPhone avec des images plus grandes, se concentre sur les échanges, plus

Apple a procédé à une refonte majeure de la page de paiement de l’iPhone sur son site Web. Le nouveau design propose des images plus grandes, un accès plus rapide à l’aide à l’achat, et plus encore. L’accent est également mis davantage sur le commerce d’autres appareils.

La conception précédente du processus de paiement de l’iPhone comportait une vue à deux colonnes avec des images statiques et les options de gauche et de configuration à droite. Ce nouveau design se concentre beaucoup plus sur de grandes images et des expériences plus raffinées pour des choses comme le choix d’un smartphone à échanger.

Cette nouvelle conception repose toujours sur deux colonnes distinctes pour les options d’imagerie et de configuration. L’imagerie, cependant, est beaucoup plus grande. C’est un changement agréable, surtout lorsque l’on regarde les différentes options de couleur pour l’iPhone.

Au fur et à mesure que vous avancez dans le processus de configuration, vous verrez de nouvelles vidéos d’employés d’Apple, dont une expliquant comment choisir votre configuration de stockage. Il existe également une option statique en bas à droite pour ouvrir instantanément une conversation avec un employé de l’Apple Store.

L’un des plus grands changements apportés par cette refonte est que l’accent est davantage mis sur l’échange. Après avoir configuré votre iPhone, il vous sera demandé si vous avez ou non un appareil à échanger. Il y a une nouvelle vidéo expliquant le processus d’échange et une interface plein écran pour vérifier les valeurs.

D’autres changements incluent de nouveaux détails de comparaison entre différents modèles d’iPhone, des questions fréquemment posées mises à jour, des informations d’expédition situées en haut de la page Web, etc. Vous pouvez vérifier tous les changements par vous-même ici.

À l’heure actuelle, ce nouveau processus de paiement n’est disponible que pour les achats sur iPhone. Cela inclut la gamme phare d’iPhone 13 ainsi que des modèles plus anciens comme l’iPhone 12.

(H/t Saif)

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :