Asus et MSI commencent à proposer des ordinateurs de bureau avec les GPU Intel Arc A380 et A310

Dans le contexte : Depuis qu’Intel a lancé l’Arc A380 en Chine en juin, le marché international attend avec impatience qu’il soit disponible ailleurs. Aujourd’hui, la campagne marketing d’Intel culmine et des intégrateurs système comme Asus et MSI se préparent à sa sortie.

Asus a mis à jour son site Web américain avec la possibilité de configurer quelques-uns de ses systèmes de bureau avec le GPU Arc Alchemist A380. Il commercialise l’un d’entre eux, l’atrocement nommé ROG Strix GT15 G15, un peu généreusement : il qualifie l’A380 de « compétiteur esportif » capable, ce qu’il n’est qu’à peine, et place inexplicablement l’A380 au-dessus des Nvidia RTX 3080 et autres GPU dans sa infographies.

Le deuxième système est la tour ExpertCenter D7 axée sur les affaires. Asus le présente comme une machine de montage et de rendu vidéo, grâce aux prétendues prouesses d’encodage AV1 accélérées par le hardware de l’A380. Encore une fois, cela semble un peu généreux – mais qui sait, peut-être que l’A380 battra des records avec son encodage.

D’après ce que nous en avons appris, l’A380 est un GPU d’entrée de gamme de bout en bout. Il a un bon 6 Go de GDDR6, mais pas beaucoup de puissance sous le capot. Certaines premières critiques de Chine montrent qu’il surpasse légèrement les Nvidia GTX 1650 et AMD RX 6500 XT. Il devrait coûter entre 130 $ et 150 $ à son arrivée aux États-Unis, ce qui serait un peu moins cher que la concurrence.

MSI a également commencé à répertorier l’Arc A380 avec une machine de bureau d’entrée de gamme appropriée, selon un fuiteur expérimenté. Le système de MSI peut également être configuré avec un Arc Alchemist A310, qui est censé avoir 4 Go de GDDR6 et coûte environ 100 $, ainsi que les GTX 1650 et GT 1030 (DDR4) tout aussi puissants.

Il semble qu’Intel commence à livrer ses GPU aux intégrateurs de systèmes, ou du moins à certains modèles. Intel n’a pas hésité à parler de ses premiers GPU Arc et leur sortie devrait être imminente, mais il n’y a toujours pas de date précise à ce sujet.

La raison pourrait être qu’Intel a du mal avec les drivers. Le PDG d’Intel, Pat Gelsinger, a admis la semaine dernière que la société avait tenté en vain de convertir rapidement les drivers GPU intégrés dont elle disposait en drivers GPU dédiés, provoquant des retards. Pourtant, c’est mieux que de lancer un produit bogué et inachevé.