Google Camera 8.6 apporte Material You aux modes, à l’amélioration de la parole et plus encore

Le travail de Google pour améliorer la GCam se poursuit avec la sortie de Google Camera 8.6. La dernière mise à jour de l’application GCam arrive un mois après Google Camera 8.5. La dernière version de Google Camera apporte des modifications de l’interface utilisateur à l’application, une amélioration de la parole, etc. Le code de l’application fait allusion à la prise en charge des astuces Pixel pliable et Hotspot selfie. Lisez la suite pour en savoir plus sur Google Camera 8.6.

Avec la mise à jour Google Camera 8.6, Google étend la prise en charge des couleurs dynamiques Material You à différents boutons (Panorama, Photo Sphere et Lens) disponibles dans la section modes de l’application. Outre le matériel que vous supportez, il y a un dock en arrière-plan pour une meilleure visibilité et le placement des boutons a également changé et semble plus stable maintenant.

La prochaine fonctionnalité disponible dans la nouvelle version de GCam est l’amélioration de la parole. Ce n’est pas une nouvelle fonctionnalité, elle était disponible depuis son lancement mais ne fonctionne qu’avec l’enregistrement vidéo de la caméra frontale. Désormais, vous pouvez également utiliser la fonction d’amélioration de la parole avec la caméra arrière pour réduire les bruits indésirables tels que « le vent, la circulation et la foule ». Vous pouvez enregistrer des vidéos en résolution FHD (1080p) à 30 ips avec l’amélioration de la parole activée. Outre ces fonctionnalités, vous pouvez vous attendre à des améliorations globales de l’application.

Selon 9to5Google, Google travaille sur un nouveau mode pliable Pixel, des astuces pour les selfies Hotspot, deux nouveaux modes (Ambre et Améthyste) et des fonctionnalités centrées sur Pixel 7. 9to5Google dit « nous avons notre meilleure preuve des efforts continus de Google en matière de pixels pliables à ce jour, grâce à l’inclusion d’un nouveau mode avec le nom de code » Jupiter « . Le mode permettra aux utilisateurs de basculer la caméra entre l’écran intérieur et l’écran extérieur, voici l’icône de la prochaine fonctionnalité GCam.

Les conseils de selfie Hotspot sont la prochaine chose à venir dans l’application Google Camera, cela améliorera la façon dont nous prenons des selfies, oui, cela apportera des fonctionnalités de coaching pour de meilleurs selfies. En parlant de nouvelles fonctionnalités, il y a quelques nouvelles fonctionnalités à venir sur GCam, connues sous le nom d’Amber et Amethyst, la fonctionnalité nommée Amber est une nouvelle fonctionnalité d’enregistrement vidéo pour les téléphones Pixel. L’application fait également allusion à certaines fonctionnalités exclusives aux prochains téléphones de la série Pixel 7.

Au moment de la rédaction de cet article, la nouvelle mise à jour est disponible pour les utilisateurs de Pixel exécutant le système d’exploitation Android 13. Si vous possédez un smartphone Pixel, vous pouvez mettre à jour l’application Google Camera depuis le Play Store ou la télécharger depuis des sites Web tiers comme APKMirror. Vous pouvez passer à Google Camera 8.5 si vous utilisez l’ancienne version.

