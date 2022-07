Comment lier des comptes Facebook, Instagram et Twitter pour publier en même temps

En règle générale, chaque réseau est un monde. Ils ne sont pas tous pareils, et en eux le concept « le médium est le message » est parfaitement réalisé. Twitter est structuré pour faire une communication courte, très synthétique et sous forme de fils. Facebook est un réseau très flexible, mais il est conçu pour publier de longs textes et lancer de grandes discussions dans vos commentaires. Et enfin, Instagram est un réseau social conçu pour que l’aspect visuel prédomine. Nous pouvons écrire un long texte, mais nous générerons rarement un débat comme cela se produit sur Facebook.

Les réseaux sociaux font désormais partie de nos vies. Il est étrange de rencontrer une personne qui n’a de profil dans aucun d’entre eux. Cependant, assister à tous les réseaux sociaux demande du temps et des efforts. Et nous ne serons pas toujours disposés à consacrer ces ressources, soit parce que nous ne les avons pas, soit parce que nos réseaux ne vont pas nous récompenser pour le travail que nous allons faire.

Ce que nous entendons par là, c’est que oui, vous pouvez lier vos profils de différents réseaux sociaux, mais vous devrez adapter votre façon de communiquer. Avec ce système que nous allons vous expliquer, vous pourrez publier sur plusieurs réseaux sociaux en même temps, mais vous devrez modifier votre manière de publier pour qu’elle s’adapte à tous les réseaux. Ce que vous publiez désormais devra être comme un passe-partout.

Twitter et Facebook peuvent-ils être liés nativement ?

Depuis des années, il existe une option sur Twitter qui permet de lier nativement les deux profils. C’était aussi simple que d’accéder aux paramètres Twitter, d’entrer dans « Applications » et de se connecter à Facebook via OAuth.

Depuis l’une des dernières mises à jour de la politique de confidentialité de Facebook, cette option a disparu de Twitter. Les deux profils ne peuvent plus être officiellement associés, et on ne sait pas si Zuckerberg prendra à nouveau en charge cette fonctionnalité.

Associer Facebook à Instagram

Facebook et Instagram peuvent être associés de manière très simple. Après tout, ce sont deux réseaux appartenant à la même société, Meta. Publier sur ces deux réseaux sociaux en même temps peut être utile pour la famille. Et c’est que, les deux plateformes ont des utilisateurs de profils d’âge différents, il est donc très probable que le jeune secteur de votre famille soit sur Instagram et le plus âgé sur Facebook.

Pour résoudre ce problème, nous allons ouvrir Facebook dans un navigateur Web et effectuer les étapes suivantes :

Cliquez sur la vignette de votre profil dans le coin supérieur droit de l’application. Cliquez maintenant sur l’option ‘Paramètres et confidentialité’. Dans la nouvelle liste déroulante, accédez maintenant à la section « Paramètres ». Dans la barre latérale qui apparaît maintenant à gauche, nous entrerons dans le ‘Meta Account Center’. Nous nous connectons avec notre compte Instagram. Sûrement, ils nous enverront un code sur notre mobile via SMS pour vérifier notre identité. Une fois cela fait, vous pourrez désormais partager rapidement sur Instagram toute publication que vous publiez sur Facebook rapidement.

Si, à tout moment, vous souhaitez dissocier des comptes, veuillez retourner au Meta Account Center. Cliquez sur votre compte Instagram, puis cliquez sur « Supprimer du centre de compte ».

Associer Instagram à Twitter

Vous pouvez publier automatiquement tout ce que vous téléchargez sur Instagram vers Twitter, mais pas l’inverse avec cette méthode. Si vous souhaitez l’activer, suivez ces étapes :

Accédez à l’application Instagram depuis votre téléphone mobile. Appuyez sur votre profil dans le coin inférieur droit. Maintenant, appuyez sur les trois lignes horizontales dans le coin supérieur droit. Allez dans l’option « Paramètres ». Allez maintenant dans ‘Compte’. Descendez dans la liste jusqu’à ce que vous atteigniez la ligne qui dit « Partager avec d’autres applications ». Appuyez sur « Twitter ». Connectez-vous avec votre compte et vous avez terminé. Désormais, chaque fois que vous téléchargez une nouvelle publication sur Instagram, vous pouvez la partager automatiquement sur Twitter.

Publiez simultanément sur plusieurs réseaux avec Buffer

Si vous voulez rester simple, il existe une application tierce qui peut vous permettre de publier très facilement sur plusieurs réseaux sociaux en même temps. Il s’appelle Buffer, et c’est un outil qui nous permet de nous connecter avec plusieurs comptes sur différents réseaux sociaux et de publier de manière plus organisée.

Buffer est un outil payant, bien qu’il dispose d’un mode entièrement gratuit qui vous permet d’ajouter trois comptes différents.

Que puis-je faire avec Buffer ?

La chose habituelle est d’utiliser l’application pour faire une publication sur Twitter, Instagram et Facebook. Cependant, Buffer vous permet également de publier sur TikTok et Instagram en même temps. Ceci est particulièrement utile lors de la création de courtes vidéos comme Reels. De plus, nous pourrons télécharger des vidéos sur Instagram automatiquement et sans le filigrane typique de TikTok.

Quels réseaux sociaux Buffer prend-il en charge ?

Pour le moment, Buffer prend en charge les réseaux suivants dans son mode gratuit :

Instagram

TikTok

Facebook

Twitter

LinkedIn

pinterest

Pour utiliser Instagram ou TikTok, Buffer nécessite que nous ayons un compte professionnel (Business).

Comme on l’utilise?

Premièrement, vous devez lier les comptes des réseaux sociaux que vous allez utiliser. L’assistant vous aidera à le faire dès que vous activerez votre compte.

Ensuite, ce que vous avez à faire est de créer une ‘Campagne’. À partir de là, vous pouvez planifier la date et l’heure de publication de votre contenu, ainsi que le texte et les étiquettes que vous utiliserez dans chaque cas.

Ce ne sera pas aussi simple que d’envoyer et de partir. Il faudra déjà avoir les images et vidéos préparées avec leurs filtres et finition finale. Ce flux de travail prendra un certain temps pour s’y habituer au début, mais il sera payant à long terme.