Pirates des Caraïbes a-t-il copié l’histoire de Monkey Island ?

Un aller-retour

Si nous devons fixer une première date pour la création du phénomène pirate, nous devons remonter à l’année 1967 lorsque l’attraction qui a ensuite donné son nom à la franchise cinématographique avec Jack Sparrow a été créée pour la première fois. À Disneyland, ils nous ont pris par la main d’une Caraïbe un peu plus sauvage, pleine de fêtes et d’assassins et de voleurs cruels qui détruisaient tout ce qu’ils pouvaient. Dans la rétine de millions d’enfants, ces images ont été enregistrées avec la ville en feu ou le galion géant dans lequel toute une bataille a été déclenchée avec des tirs de canon tandis qu’un groupe d’animatroniques emprisonnés a donné un os à un chien pour leur apporter les clés de sa cellule .

C’était tellement bon et imaginatif qu’un très jeune Ron Gilbert en tomba amoureux et des années plus tard reconnut qu’il s’en était inspiré pour créer l’univers et la mise en scène d’une aventure graphique qui a pratiquement tout changé : The Secret of Monkey Island.

C’est ainsi que l’Américain a avoué, même si plus tard il a mis beaucoup de talent de sa part et cette pointe d’imagination et d’humour si grande dans le titre de ce qui s’appelait alors Lucasfilm Games. Donc, à la fin des années 80, il est évident qui a été inspiré par qui. Mais la chose ne s’est pas arrêtée là.

Un peu de fantaisie ne fait jamais de mal

Maintenant, Ron Gilbert et toute l’équipe de Lucasfilm Games ne se sont pas arrêtés à une simple histoire de pirate et, comme vous vous en souvenez peut-être, les choses étaient un peu plus complexes : un pirate maladroit et cruel (Guybrush Threepwood) apparaît sur Monkey Island, un gouverneur (Elaine) aux idées très claires lui vole le cœur et en arrière-plan émerge la figure d’un mal (LeChuck) qui revient d’entre les morts, dans une sorte d’enfer qui traverse des mers de lave grâce à un vaisseau fantôme.

C’était le point différentiel de The Secret of Monkey Island que Pirates des Caraïbes copierait ? dans le premier film, La Malédiction du Black Pearl, où les références aux jeux vidéo sont très claires : Jack Sparrow est un capitaine à part entière mais presque aussi maladroit que Guybrush ; Elizabeth Swann pourrait bien passer pour du courage et du courage en tant que Gouverneur Elaine elle-même (bien qu’en réalité elle soit la fille du Gouverneur), même si elle ne tombe pas amoureuse du protagoniste ; et clairement le reflet du pirate LeChuck et de sa malédiction doit être recherché chez Barbossa, propriétaire et seigneur d’un Black Pearl maudit dans le premier film.

C’est donc ici qu’intervient la deuxième friction entre les deux franchises, avec un net transfert d’idées du jeu vidéo vers le grand écran avec les productions promues par Disney il y a bientôt 20 ans maintenant. Il semble que les choses soient liées, mais que s’est-il passé ensuite?

Faut-il blâmer deux personnes ?

Ce transfert d’idées de The Secret of Monkey Island à Pirates des Caraïbes n’est sûrement pas accidentel, puisque pendant une bonne partie des années 90, Lucasfilm et LucasArts ont envisagé la possibilité de réaliser un projet de film et même de mettre certains de ses membres au travail. pour explorer sa faisabilité. Et ne pensez pas que la chose était une simple intention, puisqu’ils travaillaient sur ce que serait le style visuel et, bien sûr, sur l’histoire et l’intrigue.

Et c’est là qu’apparaissent deux noms : Terry Rossio et Ted Elliott. Comme David Carson, un artiste visuel pour Industrial Light & Magic (le célèbre ILM de George Lucas), a déclaré à JeuxServer en février 2021, les deux ont été invités dans les bureaux de la société d’effets visuels pour les convaincre de rejoindre le projet de film The Secret of Monkey Island et , pour ce faire, ils leur ont fait visiter les installations et, en cours de route, leur ont montré certains des concepts visuels sur lesquels ils travaillaient.

Ce que Carson a déclaré, c’est qu ‘«ils ont visité ILM et sont venus dans les bureaux du groupe d’histoire. Nous leur avons parlé des films dans lesquels ils avaient joué et leur avons montré l’art sur lequel nous travaillions pour Monkey Island. » Mais bien sûr, la surprise est venue lorsqu’ils ont découvert le petit secret qu’ils gardaient : « ce que nous ne savions pas, c’est qu’à cette époque Ted et Terry développaient un scénario pour Disney basé sur l’attraction Pirates des Caraïbes à Disneyland. » Est-il possible que les deux aient pris bonne note et pris ces points clairs qui existent entre les deux franchises ? Avaient-ils besoin de faire cette tournée pour obtenir des références de jeux vidéo ?

En gros c’est l’histoire, résumée, de ce qui s’est passé entre deux sagas mythiques : l’une dans le monde des jeux vidéo et l’autre dans les parcs à thème et les cinémas. Pensez-vous qu’il y a un plagiaire clair? Ou les deux se sont-ils influencés et aidés dans leurs idées pendant plus de 50 ans ? La décision est compliquée, n’est-ce pas ?