OnePlus Nord CE 5G obtient une mise à jour Android 12 stable basée sur OxygenOS 12.1

OnePlus teste la mise à jour Android 12 sur Nord CE 5G depuis deux mois. Plus tôt ce mois-ci, le OnePlus Nord CE 5G a reçu une mise à jour majeure via le programme bêta ouvert. Et maintenant, la société commence à déployer la mise à jour stable d’Android 12 basée sur OxygenOS 12.1 vers le OnePlus Nord CE 5G. La mise à niveau contient un tas de nouvelles fonctionnalités et améliorations. Ici, vous pouvez tout vérifier sur la mise à jour OnePlus Nord CE 5G Android 12.

Habituellement, OnePlus confirme officiellement les informations de déploiement sur son forum communautaire. Mais pas cette fois, à la place, les utilisateurs du Nord CE 5G partagent les informations sur la réception d’une nouvelle mise à jour sur les réseaux sociaux. Selon les informations partagées par les utilisateurs, la mise à jour est mise en ligne avec le EB2101_11_C.04 version du firmware.

Oui, voici une capture d’écran partagée par un utilisateur de Twitter (@sayedarifuddin) recevant la mise à jour Android 12 basée sur OxygenOS 12.1 sur le Nord CE 5G. La nouvelle mise à jour pèse un énorme 3,97 Go en taille, oui, il nécessite une énorme quantité de données pour le téléchargement, connectez votre appareil à une connexion WiFi pour une installation plus rapide.

OnePlus pousse la nouvelle version vers le Nord CE 5G avec un nouveau mode sombre, des icônes de bureau optimisées, un booster de système AI 2.1, une mise à jour de Canvas AOD et un nouvel équilibre travail-vie personnelle, ainsi que les autres fonctionnalités d’OxygenOS. Évidemment, vous pouvez également accéder aux fonctionnalités essentielles d’Android 12.

Mise à jour stable OnePlus Nord CE 5G Android 12 – Journal des modifications

Système Icônes de bureau optimisées avec des textures améliorées, en utilisant de nouveaux matériaux et en unissant les lumières et les calques. AI System Booster optimisé à 2.1 pour permettre au système de fonctionner correctement même lorsque la charge était élevée

Mode sombre Trois niveaux réglables nouvellement ajoutés, apportant une expérience utilisateur plus personnalisée et confortable

Étagère Options de style nouvellement ajoutées pour les cartes, rendant le contenu des données plus visuel et plus facile à lire Accès nouvellement ajouté à OnePlus Scout in Shelf, vous permettant de rechercher plusieurs contenus sur votre téléphone, y compris les applications, les paramètres, les données multimédias, etc. Carte de montre OnePlus nouvellement ajoutée dans l’étagère, pour consulter facilement votre état de santé

L’équilibre travail-vie Fonction Work Life Balance nouvellement ajoutée, vous permettant de basculer sans effort entre le mode travail et le mode vie via des paramètres rapides Commutation automatique des modes travail et vie nouvellement prise en charge, basée sur des emplacements spécifiques, le réseau Wi-Fi et l’heure, apportant également des profils de notification d’application personnalisés en fonction de la personnalisation

Galerie Commutation nouvellement prise en charge entre différentes mises en page avec un geste de pincement à deux doigts, reconnaissance intelligente des images de la meilleure qualité et recadrage de la vignette en fonction du contenu, rendant la mise en page de la galerie plus agréable

Toile AOD Divers styles de lignes et de couleurs nouvellement ajoutés, pour une expérience d’écran de verrouillage plus personnalisée avec des visuels inspirants Nouveaux pinceaux et traits multiples et prise en charge du réglage des couleurs.



Si vous possédez un OnePlus Nord CE 5G et que vous attendez la mise à jour stable d’Android 12, vous pouvez désormais facilement mettre à jour votre téléphone vers la nouvelle version à partir des mises à jour du système dans Paramètres. Si vous voyez la nouvelle mise à jour, vous pouvez simplement l’installer en appuyant sur l’option de téléchargement et d’installation. Mais si la mise à jour n’est pas disponible, vous pouvez attendre quelques jours, car OnePlus lance les mises à jour de manière échelonnée.

Vous pouvez également mettre à jour votre téléphone immédiatement à l’aide de la méthode de mise à jour locale s’il n’est pas disponible sur la page de mise à jour du système. Tout ce que vous avez à faire est de télécharger le fichier zip OTA à l’aide de l’application Oxygen Updater ou d’une autre source fiable et de l’installer manuellement en sélectionnant Mise à niveau locale dans les paramètres de mise à jour du système.

