iPhone 14 mini : Pourquoi Apple abandonne le design (form factor) de 5,4 pouces

L’iPhone 14 arrive dans moins de deux mois, mais il y a de mauvaises nouvelles pour les fans du plus petit design (form factor) de l’iPhone 13 d’Apple. Si vous espériez passer à l’iPhone 14 mini cette année, ce ne sera malheureusement pas une option. Voici pourquoi.

Pourquoi n’y aura-t-il pas d’iPhone 14 mini ?

Apple a introduit le design (form factor) « mini » de l’iPhone 5,4 pouces avec la gamme d’iPhone 12 en 2020. Malgré un groupe de partisans vocaux, il est rapidement devenu clair que l’iPhone 12 mini ne se vendait pas aussi bien que le reste de l’iPhone 12. s’aligner.

Deux mois seulement après la sortie de la gamme iPhone 12, un rapport des analystes du CIRP a indiqué que l’iPhone 12 mini n’avait représenté que 6 % des ventes d’iPhone au cours de ces deux premiers mois. À titre de comparaison, l’iPhone 12 représentait 27 % des ventes, suivi de l’iPhone 12 Pro et de l’iPhone 12 Pro Max à 20 % chacun.

En fait, l’iPhone 12 mini, bien qu’il soit l’un des nouveaux iPhones «phares», était souvent dépassé par les modèles plus anciens, notamment l’iPhone SE, l’iPhone 11 et l’iPhone XR.

L’iPhone 13 mini est sorti en septembre 2021, et malgré l’amélioration de la durée de vie de la batterie et de la luminosité de l’écran, les ventes étaient toujours léthargiques. Des données récentes du CIRP suggèrent que l’iPhone 13 mini ne représentait que 3 % de toutes les ventes d’iPhone au deuxième trimestre.

La gamme iPhone

L’iPhone 13 mini (et l’iPhone 12 mini avant lui) se trouve à un endroit étrange de la gamme Apple. Actuellement, Apple vend les modèles d’iPhone suivants :

iPhone SE : À partir de 429 $ pour 64 Go de stockage

: À partir de 429 $ pour 64 Go de stockage iPhone 11 : À partir de 499 $ pour 64 Go de stockage

: À partir de 499 $ pour 64 Go de stockage iPhone 12 mini : À partir de 599 $ pour 64 Go de stockage

: À partir de 599 $ pour 64 Go de stockage iPhone 12 : À partir de 699 $ pour 64 Go de stockage

: À partir de 699 $ pour 64 Go de stockage iPhone 13 mini : À partir de 699 $ pour 128 Go de stockage

: À partir de 699 $ pour 128 Go de stockage iPhone 13 : À partir de 799 $ pour 128 Go de stockage

: À partir de 799 $ pour 128 Go de stockage iPhone 13 Pro : À partir de 999 $ pour 128 Go de stockage

: À partir de 999 $ pour 128 Go de stockage iPhone 13 Pro Max: À partir de 1 099 $ pour 128 GM de stockage

L’iPhone 12 mini et l’iPhone 13 mini sont probablement difficiles à justifier pour de nombreux acheteurs d’iPhone étant donné l’écran plus petit par rapport à l’iPhone 11 et l’iPhone 12. L’iPhone 12 mini et l’iPhone 13 mini offrent tous deux des avantages par rapport à l’iPhone 11 et l’iPhone 12, mais de nombreux consommateurs associent des écrans plus grands à un appareil « plus haut de gamme ».

L’avenir

Un certain nombre de rapports ont indiqué que nous ne verrons pas d’iPhone 14 mini cette année. Netcost-security.fr a également signalé en exclusivité qu’Apple ne testait pas d’iPhone 14 mini.

L’iPhone 14 (nom de code D27 et D28) sera disponible dans les formats 6,1 pouces et 6,7 pouces. L’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max (noms de code D73 et D74) seront également disponibles dans les formats 6,1 pouces et 6,7 pouces.

Cela indique que le plus petit iPhone 14 comportera un écran de 6,1 pouces et qu’Apple fait passer le nombre d’options de taille d’écran de trois à deux. L’iPhone 13 mini restera probablement dans la gamme d’Apple à un prix inférieur, peut-être autour de 599 $.

Le design (form factor) « mini » de l’iPhone pourrait faire son retour en tant que futur iPhone SE, mais pour l’instant, la gamme d’iPhone 14 marquera la fin de l’ère.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :