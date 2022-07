iCloud Passwords pour Windows prend désormais en charge le générateur de code 2FA

L’année dernière, Apple a mis à jour pour la première fois son utilitaire iCloud pour Windows avec un gestionnaire de mots de passe, afin que les utilisateurs puissent accéder et gérer leurs mots de passe stockés dans iCloud Keychain à partir d’un PC Windows. L’utilitaire iCloud a maintenant été mis à jour avec la prise en charge du générateur de code d’authentification à deux facteurs (2FA).

Générateur de code 2FA dans iCloud pour Windows

Comme l’ont noté les utilisateurs sur Reddit, la dernière version d’iCloud Passwords pour Windows (qui fait partie de l’utilitaire iCloud pour Windows) fonctionne désormais avec des codes d’authentification à deux facteurs, également appelés 2FA. La prise en charge de 2FA a d’abord été ajoutée à iCloud Keychain avec iOS 15 et macOS Monterey, et maintenant elle fonctionne enfin également avec Windows.

Pour ceux qui ne sont pas familiers, un code d’authentification à deux facteurs est une couche de sécurité supplémentaire qui peut être demandée lors de la connexion à un site Web ou à une application. Ces codes peuvent être générés par des gestionnaires de mots de passe tels que 1Password, LastPass et iCloud Keychain.

Depuis que iCloud Keychain a ajouté la prise en charge des codes d’authentification à deux facteurs, les utilisateurs d’iPhone, d’iPad et de Mac n’ont plus besoin d’applications tierces pour enregistrer et stocker ces codes. Et maintenant, les utilisateurs Windows qui s’appuient sur l’utilitaire iCloud Passwords peuvent également avoir accès au générateur de code 2FA. Cependant, il existe certaines limites.

Sous Windows, les mots de passe iCloud ne fonctionnent qu’avec Microsoft Edge et Google Chrome. Cela indique que les utilisateurs qui préfèrent d’autres navigateurs Web comme Mozilla Firefox doivent ouvrir l’utilitaire iCloud Passwords chaque fois qu’ils ont besoin de générer un code 2FA avec iCloud Keychain.

Avec la dernière mise à jour, les utilisateurs Windows peuvent également ajouter et afficher les notes ajoutées à leurs mots de passe iCloud Keychain – une fonctionnalité introduite avec iOS 15.4. En novembre 2021, Apple a également ajouté la possibilité de permettre aux utilisateurs de générer des mots de passe forts avec iCloud Passwords sous Windows.

Bien que iCloud Keychain n’ait pas autant de fonctionnalités que ses concurrents, il peut être une bonne alternative gratuite au gestionnaire de mots de passe pour les utilisateurs qui ont au moins un appareil Apple. iCloud pour Windows est disponible gratuitement sur le Microsoft Store. Il nécessite un PC exécutant Windows 10 ou une version ultérieure.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :