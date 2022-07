Apple Watch Series 3 : vaut-elle encore la peine d’être achetée en 2022 ?

Apple vend toujours l’Apple Watch Series 3, mais cela indique-t-il nécessairement que les gens devraient acheter cette smartwatch 2017 ? Heureusement, j’ai toujours un modèle Cellular que je porte depuis une semaine, et voici mes réflexions sur cette Apple Watch et si cela vaut toujours la peine d’être acheté.

Expliquer l’Apple Watch Series 3

L’Apple Watch Series 3 est une survivante. Apple a abandonné les Apple Watch Series 4, Series 5 et Series 6, mais vend toujours le modèle 2017. Avec des options de 38 mm et 42 mm, cette montre est la version économique à laquelle tout le monde peut penser lors de l’achat d’une Apple Watch, même si Apple propose déjà une option plus récente et moins chère que sa montre intelligente principale, l’Apple Watch SE lancée trois ans plus tard.

Ce qui m’étonne le plus dans ce portable, c’est le long engagement d’Apple envers celui-ci. La taille de l’écran de cette montre a augmenté deux fois en cinq ans, le processeur a également été mis à jour deux fois. Apple a introduit quelques capteurs nouveaux – et améliorés – et la série 3 peut toujours fonctionner parfaitement pour enregistrer vos entraînements, écouter des chansons et des podcasts, et même pour les exercices Apple Fitness +.

Quand Apple a annoncé début juin que l’Apple Watch Series 3 ne recevrait pas les mises à jour de watchOS 9, j’étais honnêtement heureux. Je pense que ce modèle de smartwatch offrait une expérience améliorée pour les nouveaux utilisateurs de la version Apple Watch. watchOS 9 profite d’un écran plus grand, donne plus d’informations pendant un entraînement et se concentre également sur les nouvelles technologies.

Mais même avec tout cela à l’esprit, je pense toujours que beaucoup de gens préféreraient le choisir plutôt qu’une Apple Watch plus brillante et plus récente – et voici pourquoi.

Pourquoi l’Apple Watch Series 3 vaut-elle encore le coup en 2022 ?

Vous avez entendu plusieurs fois à Netcost-security.fr pourquoi vous ne devriez pas acheter l’Apple Watch Series 3, mais cette fois je vais vous dire pourquoi vous devriez l’envisager.

Cette montre connectée est bon marché. Pour moins de 200 $, vous pouvez obtenir un appareil qui enregistrera avec précision vos séances d’entraînement, il est résistant à l’eau, peut avoir une option mobile et s’intègre assez bien à votre iPhone.

Ce qui me fait penser que même après qu’Apple ait commencé à le vendre officiellement, il faudra encore quelques années avant de le rendre inutilisable, c’est parce que cela peut être une excellente option pour ceux qui veulent essayer Apple Fitness+. Avec la série 3 et le service, une personne peut profiter de centaines de cours avec de nombreux entraînements différents.

Et à part cela, il y a plusieurs personnes qui ne se soucient pas de la technologie la plus récente. Bien que j’essaie d’avoir tous les équipements les plus récents, je peux dire qu’il est toujours acceptable de porter une Apple Watch Series 3 en 2022. Une notification ou une application peut prendre une seconde supplémentaire à s’afficher ? Oui. Mais même après cinq ans, je pense honnêtement que la batterie de l’Apple Watch Series 3 a des années d’avance sur l’Apple Watch Series 7.

Emballer

En fin de compte, je vous dirais d’attendre les nouveaux modèles d’Apple Watch qui devraient être lancés dans quelques mois. Mais si vous voulez une Apple Watch – et ce sera votre première –, ne vous inquiétez pas, procurez-vous une Apple Watch Series 3. Je suis sûr que vous en serez ravi.

Mon dernier conseil est de trouver un modèle avec une connexion mobile car il dispose de plus de stockage disponible, ce qui sera plus que nécessaire pour mettre à jour votre montre vers la dernière version du logiciel.

Avez-vous une Apple Watch Series 3 ou pensez-vous que les gens devraient en acheter une en 2022 ? Partagez vos pensées sur nos réseaux sociaux.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :