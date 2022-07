WhatsApp pour iOS affichera bientôt les anciens participants d’une discussion de groupe

Pour ceux qui aiment participer aux groupes WhatsApp, l’application travaille sur quelques nouvelles fonctionnalités. Après avoir élargi la capacité des participants disponibles dans un groupe, l’application développe actuellement une fonction qui permet de quitter tranquillement un groupe sans que tous les membres en soient avertis.

Maintenant, WhatsApp prévoit d’apporter une autre fonctionnalité pour les groupes – sauf que celle-ci vous permettra de rechercher d’anciens participants au chat dans lequel vous vous trouvez.

Comme repéré par WABetaInfo, après avoir commencé à développer cette fonctionnalité pour l’application Android, la société travaille également à proposer cette fonction aux utilisateurs de l’application iOS. Avec la fonctionnalité Anciens participants, les utilisateurs de WhatsApp pourront voir qui a quitté ou a été retiré d’un groupe au cours des 60 derniers jours.

La publication explique comment cette fonctionnalité fonctionnera probablement :

Il y aura une nouvelle option visible au bas de la liste des participants du groupe dans une future mise à jour qui permettra aux gens de voir qui était un participant du groupe dans le passé. Grâce à cette nouvelle option, il sera plus facile de savoir qui a quitté un groupe WhatsApp. Malheureusement, il semble que cette liste sera visible par tout le monde dans le groupe, pas seulement par les administrateurs du groupe, mais notez que puisque cette fonctionnalité est en cours de développement, la façon dont la fonctionnalité fonctionne peut changer avant la sortie.

Récemment, WhatsApp a commencé à déployer la deuxième itération de réactions, permettant aux utilisateurs de réagir à un message avec n’importe quel emoji. De plus, la société a finalement mis à disposition la possibilité de transférer l’historique de chat Android vers l’application iOS via l’application Move to iOS.

C’était à coup sûr l’une des fonctionnalités les plus demandées et il a fallu des années à WhatsApp pour l’implémenter dans les deux sens. Désormais, les utilisateurs qui envisagent de migrer d’un téléphone Android vers un iPhone (et vice versa), pourront conserver tout leur historique de chat.

Aimez-vous ces nouvelles fonctionnalités sur lesquelles WhatsApp travaille ? Partagez vos pensées sur nos réseaux sociaux.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :