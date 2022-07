La dernière mise à jour de HomePod laisse entrevoir un lancement imminent en Norvège et en Suède

Apple a publié cette semaine le logiciel HomePod 15.6 avec iOS 15.6 et d’autres mises à jour. Bien qu’iOS 15.6 ne soit pas exactement une mise à jour majeure, le dernier logiciel HomePod permet la prise en charge de la reconnaissance vocale dans plus de langues. Mais plus que cela, la mise à jour fait allusion au lancement imminent de HomePod en Norvège et en Suède.

Comme nous l’avons signalé précédemment, le logiciel HomePod 15.6 permet la reconnaissance vocale Siri pour le chinois mandarin (Chine continentale, Taïwan), le cantonais (Chine continentale, Hong Kong) et le japonais (Japon). Avec cette fonctionnalité activée, Siri est capable d’apprendre et d’identifier la voix de différentes personnes afin qu’elles puissent faire des demandes personnelles basées sur leurs propres données.

La fonction multi-utilisateurs de HomePod fonctionne avec jusqu’à six personnes différentes et leur permet d’accéder à leurs propres listes de lecture, messages et calendrier à partir du même HomePod ou HomePod mini.

Cependant, une chose qui n’a pas été mentionnée dans les notes de version du logiciel HomePod 15.6 est l’ajout des langues norvégienne et suédoise pour Siri. Auparavant, ces langues n’étaient pas du tout disponibles pour les utilisateurs de HomePod, mais elles ont maintenant été ajoutées discrètement avec la mise à jour 15.6.

À l’heure actuelle, HomePod n’est pas disponible en Norvège et en Suède, ce qui indique qu’Apple se prépare probablement à lancer son haut-parleur intelligent dans ces pays. Dans le passé, chaque fois qu’Apple ajoutait une nouvelle langue au Siri de HomePod, le produit arrivait dans les magasins de ce pays quelques semaines plus tard. Apple n’a pas encore confirmé le lancement.

L’année dernière, la société a étendu la disponibilité du HomePod mini à plusieurs nouveaux pays, dont l’Allemagne, l’Italie, l’Autriche, la Nouvelle-Zélande et l’Irlande. Plus tôt cette année, l’appareil a également été lancé en Belgique, aux Pays-Bas et en Suisse.

Une version précédente du logiciel HomePod a également ajouté la prise en charge de la langue russe, mais depuis qu’Apple a suspendu ses opérations en Russie en raison des événements de la guerre avec l’Ukraine, HomePod n’y a jamais été mis à disposition.

En savoir plus sur le HomePod mini

Pour ceux qui ne sont pas familiers, HomePod mini est le haut-parleur intelligent d’Apple avec Wi-Fi intégré, il offre donc un accès à Apple Music, HomeKit et quelques autres applications via Siri. Apple avait également une version plus grande du HomePod, qui a été abandonnée en 2020. Selon des rumeurs, Apple annoncera un nouveau HomePod dans les mois à venir.

Aux États-Unis, le HomePod mini coûte 99 $ et est disponible en cinq couleurs différentes : noir, blanc, jaune, orange et bleu.

H/T : Kristoffer Blix.

