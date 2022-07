Le capteur de mouvement Eve v2 compatible avec HomeKit bénéficie de la prise en charge de Thread et d’un capteur de lumière ambiante

Une nouvelle version du capteur de mouvement Eve a été lancée, avec prise en charge du protocole Thread soutenu par Apple qui permet aux appareils domestiques intelligents de communiquer facilement entre eux.

L’Eve Motion reçoit également un capteur de lumière ambiante, qui est exposé à HomeKit et peut donc être utilisé pour déclencher directement des actions, avec ou sans mouvement…

Capteurs de mouvement HomeKit

Les capteurs de mouvement compatibles HomeKit sont des moyens pratiques de déclencher des actions pour les appareils HomeKit. Au niveau le plus simple, ils peuvent détecter quelqu’un entrant dans une pièce et allumer les lumières. J’en ai un dans ma cuisine qui fait cela, ainsi qu’attaché aux portes de l’armoire pour allumer les lumières de l’armoire lorsqu’une porte est ouverte.

Mais ils peuvent également être utilisés pour déclencher des scènes HomeKit. Vous pourriez, par exemple, avoir une scène « Arrivée à la maison » qui est déclenchée par l’ouverture de la porte d’entrée.

Récapitulatif rapide du fil

Thread est un protocole de réseau maillé conçu spécifiquement pour les appareils domestiques intelligents.

Habituellement, les commandes vers les appareils domestiques intelligents sont envoyées via le wifi, certains permettant également le contrôle Bluetooth à courte portée. Thread est un réseau radio séparé, offrant un troisième moyen de communication. En ce sens, c’est comme Zigbee.

Mais Thread crée également automatiquement un réseau maillé de tous les appareils domestiques intelligents compatibles Thread. Cela indique que si une commande est envoyée à un appareil qui est hors de portée de votre routeur ou pont domestique intelligent, chaque appareil Thread peut relayer la commande. Cela rend le contrôle de la maison intelligente beaucoup plus fiable et peut également éliminer le besoin de ponts. Vous pouvez en savoir plus sur Thread ici.

Le fil est également un élément clé de la matière. Il s’agit essentiellement de la même idée que HomeKit, permettant à une application de tout contrôler, mais il s’agit d’une norme ouverte prise en charge par un large éventail d’entreprises proposant des produits pour la maison intelligente, y compris Apple. Comme les appareils compatibles HomeKit, tous les produits compatibles Matter peuvent être contrôlés via l’application Home. Eve dit qu’une mise à jour ultérieure du firmware OTA ajoutera la compatibilité Matter.

Capteur de mouvement Eve v2

Eve n’a pas mis à jour son capteur de mouvement d’origine depuis son lancement. La principale caractéristique du modèle de deuxième génération est la prise en charge de Thread, que la société a déployé sur tous ses produits de maison intelligente.

La société de maison intelligente Eve poursuit sa transition vers Thread cette semaine avec la sortie de la deuxième génération de son capteur de mouvement. Un capteur sans fil qui fonctionne sur Thread et Bluetooth Low Energy, Eve Motion est le premier capteur de mouvement autonome à utiliser le protocole sans fil Thread, qui est un pilier de la nouvelle norme de maison intelligente Matter. Aujourd’hui, le capteur de mouvement fonctionnera avec Apple HomeKit pour déclencher des automatisations telles que l’allumage de lumières intelligentes connectées ou l’ouverture de stores intelligents. Mais lorsque Matter arrivera plus tard cette année, Eve indique que le capteur de mouvement et tous les produits basés sur Eve’s Thread recevront une mise à jour du micrologiciel en direct pour être compatibles avec Matter. Cela ouvrira l’appareil à d’autres écosystèmes Matter, notamment Google Home, Amazon Alexa et Samsung SmartThings.

Mais l’accès de HomeKit au capteur de lumière ambiante sera également utile, permettant à des choses comme les stores d’être automatiquement ouvertes ou fermées lorsque la pièce devient claire ou sombre. Enfin, l’appareil est plus compact que le modèle de première génération.

Comme pour la version originale, la nouvelle unité Eve Motion a une résistance à l’eau IPX3, ce qui indique qu’elle peut faire face à une « pluie légère ». Il peut donc être utilisé dans des zones abritées pour déclencher des lumières de porche, mais ne vous attendez pas à ce qu’il survive à des tempêtes violentes sur des murs exposés. Eve Motion est uniquement disponible sur le site Web de la société, au prix de 39,95 $.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :