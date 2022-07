Orage géomagnétique arrivant sur Terre aujourd’hui : quels sont les risques ?

Le vent solaire projeté par une violente éjection de masse coronale du Soleil atteindra la Terre d’ici aujourd’hui. Une tempête géomagnétique probable.

Crédit : NASA

Une violente éjection de masse coronale (CME) qui s’est produite sur le Soleil le 15 juillet dernier a projeté un lent flux de plasma vers notre planète, qui frappera le champ magnétique terrestre aujourd’hui, déclenchant une tempête géomagnétique. Heureusement, le phénomène sera moins intense que prévu initialement par les scientifiques ; en fait, nous ne devrions pas risquer une panne de communication et une perte de connexion Internet, comme l’ont rapporté certains journaux ces dernières heures.

L’événement sous-jacent à l’éjection de masse coronale, c’est-à-dire une éjection de matière de la couronne solaire (la couche la plus externe de l’atmosphère de l’étoile), a été la formation soudaine d’un gigantesque « canyon de feu » sur le Soleil. Le 15 juillet, un filament de plasma (gaz électrifié) serpente autour de l’hémisphère nord de l’étoile et se claque comme un fouet, générant l’immense langue de feu, longue de plus de 384 000 kilomètres – la distance moyenne qui sépare la Terre de la Lune – et profonde de 20 000 kilomètres. Ce « coup de fouet », visible sur les images spectaculaires captées par les observatoires solaires, a envoyé des vents solaires intenses dans l’espace droit en direction de la Terre, déclenchant l’alerte d’un orage géomagnétique.

Immédiatement après la puissante éruption solaire, certains experts ont mis en garde contre un éventuel orage géomagnétique de classe G2 voire G3 (modéré à fort), mais selon les derniers calculs, un événement de classe G1, le mineur, est attendu. « Le long filament semblable à un serpent s’est éloigné du soleil dans un ballet incroyable », a tweeté la physicienne en météorologie spatiale Tamitha Skov peu après l’événement. « L’orientation magnétique de cette tempête solaire dirigée vers la Terre sera difficile à prévoir. Des conditions de niveau G2 (éventuellement G3) pourraient se produire si le champ magnétique de cette tempête est orienté vers le sud ! », a-t-il ajouté. Dans le dernier bulletin Spaceweather.com, cependant, il a été indiqué que des tempêtes géomagnétiques de classe G1 sont probables, avec des conséquences possibles jusqu’au 23 juillet. Selon les experts, en effet, l’éjection de masse coronale liée à la langue de feu serait suivie d’un vent solaire rapide, capable de prolonger les perturbations magnétiques pendant quelques jours.

Le moment de l’éjection de la masse coronale, avec le claquement de la langue de feu. Crédit : NASA

Les tempêtes géomagnétiques se répartissent en cinq classes (G1 à G5), de légères à extrêmes. Pour une tempête de classe G1, les scientifiques s’attendent à un léger impact sur les lignes électriques, à des problèmes mineurs avec le fonctionnement des satellites et à un éventuel changement du comportement migratoire des oiseaux et autres animaux qui exploitent le champ magnétique terrestre. Les aurores polaires, qui résultent de l’interaction entre les particules chargées du vent solaire et le champ magnétique terrestre, peuvent se produire à des latitudes plus basses que la normale. On estime qu’en raison de l’événement du 15 juillet, il pourrait être possible d’observer des aurores boréales dans le ciel du Michigan et du Maine, aux États-Unis.

Une tempête G5, en revanche, aurait des conséquences catastrophiques, notamment des satellites endommagés, des pannes de courant prolongées, des interruptions de la navigation sur Internet et des communications, d’éventuels incendies et aurores dans les basses latitudes. En raison de l’événement Carrington, une tempête géomagnétique très puissante qui s’est produite en septembre 1859, les télégraphes ont pris feu et l’aurore polaire était visible même au-dessus de Rome. Aujourd’hui, un tel événement nous renverrait au Moyen Âge pour des semaines, voire des mois, compte tenu des infrastructures technologiques d’aujourd’hui par rapport à celles d’il y a 160 ans.

Depuis le début de l’année, l’activité magnétique du Soleil est assez agitée du fait que nous nous dirigeons vers le maximum solaire du cycle de 11 ans, qui devrait se produire en juillet 2025. En raison de ce processus, les taches solaires, les éruptions , CME et d’autres phénomènes sont beaucoup plus fréquents et catalysent le risque d’orages géomagnétiques sur Terre, bien que dans la grande majorité des cas, seuls des phénomènes limités et suggestifs se produisent, tels que les aurores polaires plus intenses et les latitudes plus basses.