Apple Arcade : voici ce qui se passe lorsque votre jeu préféré quitte le service

La semaine dernière, Netcost-security.fr a rapporté que 15 jeux quitteront bientôt Apple Arcade, car la société a ajouté un onglet sur l’App Store qui indique quels jeux quitteront le service dans un avenir proche. Avec quelques questions en suspens, la société a maintenant abordé ce qui se passe lorsqu’un jeu quitte Apple Arcade.

Dans un document d’assistance mis à jour, Apple explique ce qui se passe lorsqu’un jeu quitte Apple Arcade :

« Les jeux peuvent parfois quitter Apple Arcade. Si vous téléchargez un jeu avant qu’il ne quitte Arcade, vous pouvez y jouer pendant au moins deux semaines après. Si vous essayez de lancer un jeu Arcade qui n’est plus jouable, vous recevez un message Plus disponible », indique le document d’assistance. « Après qu’un jeu quitte Arcade, le développeur du jeu peut choisir de rendre son jeu disponible sur l’App Store. Ces jeux peuvent différer de la version Arcade. Si le développeur rend son jeu disponible sur l’App Store et vous permet de charger votre progression enregistrée, vous pouvez reprendre là où vous vous étiez arrêté dans la version Arcade.

Avec cette déclaration, Apple indique que les abonnés auront deux semaines de plus pour jouer à un jeu Arcade sortant, le développeur peut rendre ce jeu disponible dans l’App Store (bien que l’utilisateur devra le télécharger à nouveau), et c’est au développeur de décider si il permettra à l’abonné Apple Arcade de charger sa progression précédemment enregistrée dans cette nouvelle application.

MacRumeurs entendu d’une source interne qui a expliqué pourquoi plus de jeux pourraient bientôt quitter Apple Arcade. Selon la publication, « Apple a signé des accords de trois ans avec un certain nombre de développeurs, concluant des contrats prévoyant un paiement fixe et des redevances continues », qui se terminent maintenant et Apple ne renouvelle pas certains d’entre eux.

Vous pouvez apprendre tous les jeux quittant la plateforme bientôt ici.

