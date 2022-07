Vol dans l’Apple Store du magasin phare de Covent Garden à Londres ; les clients aussi ont été cambriolés

Hier, un vol dans un Apple Store dans le magasin phare de Covent Garden à Londres a vu « au moins » 10 voleurs masqués voler des milliers de livres de produits lors d’un raid en plein jour. Un rapport a affirmé que les voleurs étaient armés.

Des séquences vidéo capturées à l’intérieur du magasin montrent des criminels en fuite, et une section du clip montre un agent de sécurité aux prises avec un homme à l’extérieur du magasin.

Le soleil ont rapporté que les voleurs étaient « armés », mais la police a jusqu’à présent seulement déclaré que le gang « portait des armes ». Le journal a un bref clip vidéo sur son site Web.

Il convient de noter que Le soleil est un tabloïd, sujet à des reportages exagérés. Les vols impliquant l’utilisation d’armes à feu se produisent au Royaume-Uni, mais les contrôles stricts des armes à feu signifient qu’ils sont relativement rares. La plupart des braquages ​​d’Apple Store reposent sur le choc et la vitesse pour saisir autant d’objets que possible avant de s’enfuir immédiatement.

Le télégraphe a cité la police disant que des témoins avaient signalé des armes, sans aucun détail.

Le soleil et d’autres journaux citent un client qui a été témoin de l’incident.

« Je me suis retourné et il y avait au moins dix hommes en cagoules », a-t-il déclaré au Sun. « Ils ont poussé à travers l’entrée après la sécurité et ils ont commencé à attraper tout ce qu’ils pouvaient. »

Apple a déclaré qu’il aidait la police dans son enquête.

La sûreté et la sécurité des clients et des membres de notre équipe sont toujours notre priorité absolue. Nous soutenons les autorités dans leur enquête sur le vol à Covent Garden et leur sommes reconnaissants pour leur réponse rapide. Nous remercions également les membres de notre équipe pour tout ce qu’ils font pour soutenir nos clients et les uns pour les autres.