Kuo: l’iPhone 15 Pro Max 2023 sera le seul modèle avec un nouvel objectif périscope

Apple n’a même pas encore annoncé l’iPhone 14, mais nous entendons déjà des rumeurs sur les modèles d’iPhone 2023. À l’heure actuelle, la caractéristique numéro un mentionnée par les rumeurs est un objectif périscope pour un meilleur zoom optique. Alors que les analystes pensaient d’abord que cette technologie serait exclusive aux modèles 2023 Pro, Ming-Chi Kuo affirme maintenant que seul le plus grand iPhone 15 Pro Max recevra le nouvel objectif.

Objectif périscope sur iPhone

Pour ceux qui ne sont pas familiers, les objectifs périscope reposent sur un prisme qui réfléchit la lumière vers plusieurs objectifs internes à 90 degrés par rapport au capteur de la caméra. Cela permet à la longueur de l’objectif d’être beaucoup plus longue qu’un téléobjectif, ce qui se traduit par un bien meilleur zoom optique.

Le téléobjectif des modèles iPhone 13 Pro n’offre qu’un zoom optique 3x et un zoom numérique 15x. Pendant ce temps, le Galaxy S22 Ultra de Samsung possède déjà un objectif périscope qui permet un zoom optique 10x et un zoom numérique jusqu’à 100x. Alors qu’Apple aurait l’intention d’apporter un objectif périscope à l’iPhone, il semble que la fonctionnalité sera plus limitée que prévu.

En effet, selon Kuo, le nouvel objectif périscope sera disponible exclusivement sur l’iPhone 15 Pro Max, plus grand et plus cher, tandis que le plus petit iPhone 15 Pro conservera le téléobjectif habituel pour le zoom optique. L’analyste dit que le capteur 1/3″ aura une résolution de 12 mégapixels avec une ouverture f/2.8, une stabilisation par décalage du capteur et un zoom optique jusqu’à 6x.

Ceux qui préfèrent les téléphones plus petits devront attendre 2024 pour mettre la main sur un iPhone avec un objectif périscope, car Kuo note que l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max auront cette technologie. Sans surprise, les modèles d’iPhone 15 et 16 de milieu de gamme ne devraient pas avoir d’objectif périscope.

L’analyste estime également que l’objectif périscope utilisé dans les modèles d’iPhone 16 Pro sera le même ou assez similaire à celui utilisé dans l’iPhone 15 Pro Max.

La stratégie « Pro Max » d’Apple a encore frappé

Si les rumeurs sont vraies, ce ne sera pas la première fois qu’Apple restreindra certaines fonctionnalités pour l’iPhone Pro Max plus cher.

L’iPhone 12 Pro Max était le seul modèle avec un capteur plus grand dans l’objectif large, qui était également le seul avec une stabilisation par décalage du capteur. Le téléobjectif avec zoom optique 2,5x était également exclusif au modèle Pro Max. Dans le passé, l’iPhone 6 Plus était le seul modèle à proposer une stabilisation optique de l’image, tandis que le premier appareil photo à double objectif sur un iPhone était exclusif à l’iPhone 7 Plus. L’iPhone 13 Pro et Pro Max ont désormais exactement les mêmes caméras.

Bien sûr, cela n’est pas une surprise pour un certain nombre de raisons. Comme nous le savons déjà, Apple a cherché à augmenter l’écart entre les modèles d’iPhone standard et Pro, car les modèles Pro de cette année seront les seuls à avoir une nouvelle puce.

En même temps, il y a aussi le prix des composants. Alors qu’un module de caméra ordinaire coûte entre 1,5 $ et 2 $, un module d’objectif périscope peut coûter jusqu’à 15 $. Étant donné que l’iPhone Pro Max est le modèle le plus cher de la gamme Apple (à partir de 1 099 $ actuellement), il est logique qu’Apple garde cette technologie exclusive à ce modèle jusqu’à ce que les composants deviennent moins chers.

Kuo s’attend à ce que davantage de fabricants de smartphones adoptent des lentilles périscopes dans les années à venir, ce qui devrait augmenter la demande et la production de ces composants, les rendant ainsi moins chers à l’avenir.

Rumeurs sur l’iPhone 14 Pro

Cette année, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max bénéficieraient de mises à niveau majeures de l’appareil photo en ce qui concerne l’objectif large. La résolution passera de 12 mégapixels à 48 mégapixels, ce qui devrait permettre la prise de vue vidéo 8K pour la première fois sur un appareil Apple.

La caméra frontale des modèles Pro de cette année devrait également bénéficier de la plus grande mise à niveau depuis des années grâce à un capteur plus grand et à une mise au point automatique pour de meilleures performances en basse lumière.

Apple devrait annoncer les nouveaux modèles d’iPhone 14 en septembre 2022.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :