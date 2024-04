« Star Wars » revient sur Fortnite en mai pour célébrer la Journée Star Wars

La saga ‘Star Wars’ ne manquera pas son rendez-vous annuel dans Fortnite pour célébrer le Jour de Star Wars le 4 mai 2024. La franchise populaire actuellement détenue par Disney fera son grand retour dans le jeu vidéo d’Epic Games et toutes ses variantes disponibles à partir de décembre 2023 : LEGO Fortnite, Fortnite Festival et Rocket Racing. Voici tout ce que l’on sait pour le moment sur cette collaboration :

Confirmé : ‘Star Wars’ célèbre à nouveau le Jour de Star Wars dans Fortnite

‘Star Wars’ est l’une des collaborations avec le plus grand nombre d’objets skins dans Fortnite, derrière Marvel et DC. Il y a de nombreux skins de personnages aussi emblématiques que Luke Skywalker, Leia Organa et Han Solo, ou le maléfique Dark Vador. Disney veut continuer à exploiter la popularité de la marque, c’est pourquoi il a été annoncé un demi-mois avant que la saga ‘Star Wars’ reviendra dans Fortnite pour célébrer le 4 mai 2024, le Jour de Star Wars avec le jeu de mots « May the 4th be with you »/ »Que la Force soit avec toi ».

Selon le teaser publié sur le compte officiel de ‘Star Wars’ sur X, la célébration dans Fortnite aura lieu à partir du 03/05/2024, un jour avant le Jour de Star Wars. Bien qu’il n’ait pas été précisé quels nouveaux contenus il y aura en tout, quelques indices sur certaines nouveautés de cet événement de collaboration sont déjà disponibles, comme l’arrivée du thème Star Wars – Cantina Band dans le mode de jeu musical Fortnite Festival.

Il n’y a aucune information sur du contenu exclusif de ‘Star Wars’ pour Rocket Racing, mais il est spéculé que de nouveaux kits de construction thématiques pourraient arriver dans LEGO Fortnite, et il semble que le compte officiel l’ait laissé entendre.

En 2023, l’événement Trouvez la Force de ‘Star Wars’ est arrivé dans Fortnite, composé d’un mini passe de combat payant qui nous permettait d’obtenir de nouveaux skins de la saga tels que le Soldat Clone ou Dark Maul, et de nouveaux skins d’Anakin Skywalker et de Padmé Amidala sont également arrivés en boutique.

Art officiel des skins d’Anakin Skywalker et Padmé Amidala de ‘Star Wars’ dans Fortnite

Sur le plan jouable, les sabres laser et d’autres armes caractéristiques de la saga ‘Star Wars’ comme le fusil blaster DC-15A ont été réintégrés dans Fortnite. En résumé, pour l’événement ‘Star Wars’ qui se déroulera dans Fortnite en 2024, on pourrait s’attendre à tout cela : l’arrivée de nouveaux skins de la saga en boutique et le retour de ceux déjà disponibles, un nouveau mini passe de combat nous permettant de compléter des missions pour obtenir des récompenses exclusives, et le retour de l’armement de ‘Star Wars’.

Cet événement aurait également une durée d’environ deux semaines, au cours desquelles différents ensembles de missions seraient publiés, permettant à la fois de gagner de l’expérience et de progresser dans les récompenses du mini passe de combat. Pour le moment, nous n’en savons pas plus, mais compte tenu des précédents, on peut s’attendre à tout cela.

On peut s’attendre à ce que pour l’événement ‘Star Wars’ en 2024, les Stormtroopers et les armes laser de la saga fassent leur retour

Comme toujours, nous vous informerons à ce sujet dès que nous en saurons plus.

Autre contenu Fortnite qui pourrait vous intéresser :

➡️ Obtenez gratuitement un skin sur Fortnite : comment obtenir Alan Wake avant son arrivée en boutique