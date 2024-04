Tesla licencie 10 % de sa main-d’œuvre mondiale dans un contexte de baisse des ventes et de réduction de la production

Qu’est-ce qui vient de se passer? Tesla rejoint la longue liste d’entreprises qui licencient une partie importante de leurs employés. Le géant des véhicules électriques supprime plus de 10 % de sa main-d’œuvre mondiale, ce qui signifie qu’au moins 14 000 travailleurs seront licenciés.

Le patron de Tesla, Elon Musk, a annoncé la mauvaise nouvelle aux travailleurs dans une note interne envoyée ce week-end. « Au fil des années, nous avons connu une croissance rapide avec plusieurs usines à travers le monde. Avec cette croissance rapide, il y a eu une duplication des rôles et des fonctions dans certains domaines. Alors que nous préparons l’entreprise pour notre prochaine phase de croissance, il est extrêmement important d’examiner tous les aspects de l’entreprise pour réduire les coûts et augmenter la productivité », a écrit le milliardaire dans une note, rapportée pour la première fois par Electrek.

Plusieurs médias ont rapporté que les licenciements avaient lieu avant que Musk ne les officialise. Bloomberg rapporte que Tesla avait demandé aux managers d’identifier les membres tests de l’équipe. Il a également été demandé aux managers de ne pas accorder de rémunération à base d’actions aux employés dans le cadre de leurs évaluations annuelles de performance, qui ont été temporairement retardées. De plus, les actions de la société ont chuté à la suite d’informations selon lesquelles la production de la Gigafactory de Shanghai avait été réduite.

Tesla a enregistré 386 810 livraisons de véhicules au premier trimestre au début du mois, soit moins que ce à quoi les analystes s’attendaient. Les livraisons ont baissé de 20 % au premier trimestre par rapport au trimestre précédent et de plus de 8 % par rapport au même trimestre de l’année précédente, marquant la première baisse d’une année sur l’autre du constructeur automobile depuis 2020. Tesla a imputé ces chiffres décevants à l’incendie criminel de la Gigafactory de Berlin. par les écologistes, l’accélération de la production du modèle 3 actualisé et les problèmes de chaîne d’approvisionnement résultant du conflit autour de la mer Rouge.

Tesla comptait 140 473 employés dans le monde en décembre 2023. Une source anonyme a déclaré à Reuters que certains employés en Californie et au Texas avaient déjà été informés de licenciements.

L’industrie des véhicules électriques a récemment connu des difficultés, car les consommateurs soucieux des coûts évitent les prix élevés des véhicules et les coûts de réparation élevés qui y sont associés, au profit des véhicules à moteur à combustion traditionnels. Tesla a récemment réduit le prix de ses véhicules électriques car elle fait face à une concurrence accrue de la part de ses concurrents chinois qui vendent des alternatives moins chères.

Le cours de l’action Tesla a chuté de 1,3 % en pré-ouverture du marché à la suite de cette nouvelle. Les actions de la société sont en baisse d’environ 31 % cette année.

Dans le but d’inciter davantage de personnes à acheter sa technologie de conduite entièrement autonome, Tesla a commencé à proposer un essai gratuit à tous les propriétaires au début du mois. Musk a également demandé à ses employés de montrer aux clients nord-américains comment utiliser FSD Beta avant d’effectuer une livraison.

