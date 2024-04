L’IA débarque dans Premiere Pro : maintenant vous pourrez éditer en utilisant l’IA générative d’Adobe

Adobe révolutionne complètement l’expérience de Premiere Pro avec l’intégration de l’IA générative : voici comment fonctionnera Firefly pour la vidéo

Premiere Pro s’ouvre à l’IA : Firefly pour la vidéo arrive avec des changements importants qui améliorent l’expérience d’utilisation

Adobe Firefly est l’IA générative de l’entreprise derrière des programmes d’édition tels que Premiere Pro ou Photoshop. Cette IA a été présentée l’année dernière comme une percée et surtout comme une réponse aux différents modèles annoncés, tels que DALL-E ou Midjourney. Ce qui rend Firefly spécial, c’est la manière dont Adobe souhaite intégrer l’IA dans ses services, on a déjà pu voir ces avancées dans Adobe Express. Mais l’entreprise a de plus grands plans pour Firefly, tels que son intégration dans Premiere Pro. Oui, l’IA débarque sur Premiere Pro et pourrait révolutionner la façon de monter des vidéos.

Adobe change complètement la façon de monter avec l’intégration de l’IA dans Premiere Pro

L’entreprise a annoncé l’intégration de l’IA par le biais d’une vidéo publiée sur YouTube. Dans cette vidéo, on peut voir le fonctionnement de l’IA dans Premiere Pro, les possibilités sont infinies ; bien qu’elles soient limitées à une série de fonctionnalités fixes.

Parmi les nouveautés qui arrivent avec cette intégration de l’IA, il y a à la fois la suppression automatique d’objets. Jusqu’à présent, pour supprimer n’importe quel élément d’une vidéo, il était nécessaire de recourir aux effets spéciaux, généralement la technique utilisée était la rotoscopie et cela nécessitait des heures de travail qui pouvaient varier en fonction de la complexité.

Premiere Pro disposera désormais d’un outil de sélection permettant aux utilisateurs d’identifier les éléments qu’ils veulent supprimer de la vidéo. Cet outil permettra également de remplacer ces éléments par d’autres générés par l’IA.

Ce n’est pas la seule nouveauté qui arrive sur Premiere Pro grâce à l’IA, l’entreprise permettra également aux utilisateurs de générer des vidéos à partir de zéro. Firefly pour la vidéo est capable de générer tous types de vidéos, bien que l’entreprise recommande d’utiliser cette utilité pour créer des vidéos utilisées en tant que ressources et non en tant qu’éléments principaux.

Malgré toutes ces avancées, le meilleur dans tout ça est qu’ Adobe permettra l’intégration d’autres modèles d’IA dans Premiere Pro. L’entreprise a expliqué que cette décision vise à offrir une plus grande liberté aux utilisateurs, mais elle n’a pas encore précisé quand cela sera effectif et surtout quels modèles feront partie de Premiere Pro.