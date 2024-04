La mise à jour 1.6 de Stardew Valley arrivera sur les téléphones portables et les consoles dès que possible, déclare le développeur.

Stardew Valley, le jeu emblématique de ferme de Concerned Ape, mettra très bientôt à jour les versions mobiles et consoles afin que ces systèmes bénéficient également du patch 1.6 du jeu, qui comprend de nombreuses nouveautés déjà appréciées par des millions d’utilisateurs dans la version PC. Sur ordinateurs, cette version est sortie le 19 mars dernier, ce qui signifie que, selon les dires de son créateur, il ne tardera pas à arriver sur les autres plateformes où Stardew Valley est disponible.

Cela fait presque 8 ans depuis sa sortie, mais Stardew Valley continue d’attirer l’attention en première ligne. Après la sortie de la version 1.6 sur PC ces dernières semaines, de nombreux joueurs ont hâte de profiter des nombreuses nouveautés apportées par le patch de Stardew Valley, c’est pourquoi Eric Barone, plus connu sous le nom de Concerned Ape, a affirmé sur les réseaux sociaux que les versions arriveraient le plus tôt possible, en remerciant la patience de la communauté.

Console and mobile 1.6 — They are in progress and will be released as soon as possible. I have no specific release date, but I will give updates if there is anything significant to share. I really appreciate your patience and understanding.

