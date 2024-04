Apple met en garde les utilisateurs de 92 pays contre les attaques de logiciels espions mercenaires

Qu’est-ce qui vient de se passer? Apple avertit les utilisateurs d’iPhone dans 92 pays qu’ils pourraient avoir été la cible d’attaques de logiciels espions mercenaires. Le message a été envoyé à 12h00 TDP par e-mail et iMessage aux coordonnées associées aux identifiants Apple respectifs des utilisateurs.

Apple n’a pas révélé l’identité des attaquants ni répertorié les pays préoccupants. Cependant, des sources anonymes ont déclaré à TechCrunch que les propriétaires d’iPhone en Inde faisaient partie de ceux qui recevaient les alertes. Dans son message, Apple a prévenu les utilisateurs qu’ils étaient la cible d’une « attaque de logiciels espions mercenaires » visant à compromettre leurs iPhones à distance.

« L’attaque vous cible probablement spécifiquement en raison de qui vous êtes ou de ce que vous faites », indique la notification.

Apple a conseillé aux utilisateurs concernés de prendre cette attaque au sérieux car elle pourrait mettre en danger leur vie privée et leur sécurité en ligne. Les utilisateurs qui ont reçu l’avertissement doivent demander l’aide d’un expert, comme l’assistance de sécurité d’urgence à réponse rapide fournie par la ligne d’assistance sur la sécurité numérique de l’organisation à but non lucratif Access Now. Même si l’organisation n’est peut-être pas en mesure de dire aux utilisateurs ciblés ce qui a incité Apple à envoyer l’avertissement, elle pourrait les aider en leur fournissant des conseils de sécurité personnalisés.

La dernière notification de menace d’Apple fait suite à une alerte similaire en octobre dernier, lorsque la société avait averti plusieurs journalistes, militants et politiciens de l’opposition en Inde qu’ils étaient la cible d’attaques de logiciels espions. Amnesty International a par la suite confirmé ces attaques, affirmant avoir trouvé le logiciel espion « Pegasus » de la société israélienne NSO Group sur les iPhone de plusieurs personnalités à travers le pays.

Il est à noter que ces notifications de menaces d’Apple ne sont pas rares. Un document d’assistance sur son site Web explique qu’il envoie des avertissements similaires à ses utilisateurs du monde entier « plusieurs fois par an ». Apple a informé les utilisateurs d’éventuelles cyberattaques dans plus de 150 pays depuis 2021.

« Le coût extrême, la sophistication et la nature mondiale des attaques de logiciels espions mercenaires en font l’une des menaces numériques les plus avancées qui existent aujourd’hui », peut-on lire sur la page d’assistance.

Apple affirme que la nature avancée de ces piratages l’empêche de les attribuer à un attaquant spécifique, ce qui signifie que les utilisateurs n’ont aucun moyen infaillible de savoir s’ils sont victimes d’attaques parrainées par l’État, de cyberespionnage ou de gangs du crime organisé ayant accès à des outils de coupe. technologie de pointe.

