Ils ont créé une batterie en papier dont les propriétés sont surprenantes : une avancée incontestable

Il semble impossible, mais oui, ils ont créé une batterie en papier

C’est vraiment étonnant | Image créée par l’intelligence artificielle

Une grande partie des chercheurs s’efforcent de développer de nouvelles technologies de batteries, comme les batteries à état solide. Maintenant, il semble qu’une équipe de chercheurs ait trouvé le moyen de générer de nouvelles batteries avec des matériaux très insolites. Parmi eux, le papier et l’oxygène, de sorte qu’une voie stable et durable est recherchée pour pouvoir les utiliser. Voyons les dessous de tout cela.

La batterie en papier du futur

Un article illustratif est apparu dans la revue RSC Applied Interfaces, mettant en évidence l’existence de voies assez insolites pour créer de nouvelles batteries. Parmi elles, celles de certains métaux rares qui peuvent être très intéressants.

Les batteries les plus courantes sont généralement des batteries ion-lithium, votre téléphone portable en a probablement une car elles sont pratiquement un standard dans le monde des téléphones mobiles. Il existe des batteries de tous types, certaines sont au sodium, d’autres utilisent le sang de notre corps et enfin même certaines envisagent d’utiliser des batteries nucléaires pour les téléphones portables qui durent jusqu’à 40 ans.

Celle dont nous parlons aujourd’hui est totalement différente, car elle est construite en papier et fonctionne avec de l’eau, ce qui pourrait être étonnamment révolutionnaire. Il s’agit spécifiquement d’une batterie magnésium-air qui absorbe l’électrolyte par capillarité, empêchant le magnésium de se dissoudre et de se décharger, offrant ainsi une grande durée de vie. En grande partie parce qu’elle a une densité énergétique élevée et deux charges positives par rapport aux batteries ion-lithium.

Jusqu’à présent, le plus gros problème résidait dans le fait que les ions de magnésium ont des taux de mobilité plus bas, ce qui posait un gros problème pour les rendre efficaces. Cependant, il existe déjà des études comme celle mentionnée précédemment qui permettent de manipuler les ions pour permettre un taux de mobilité élevé, offrant ainsi des performances bien supérieures.

Parmi les avantages de ce type de batteries, nous trouvons que leur fabrication est moins polluante car elles ne nécessitent pas de métaux ni de plastiques. En général, c’est un bon moyen de trouver des voies beaucoup plus efficaces, moins chères et moins polluantes pour un avenir durable.

Tl;Dr: