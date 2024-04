Quand est-ce que Aang de ‘Avatar, le dernier maître de l’air’ arrive sur Fortnite

L’événement ‘Avatar: The Last Airbender’ dans Fortnite débutera très bientôt, et nous avons déjà pu voir les skins de Zuko, Katara, et Toph qui accompagnent Korra, le skin secret de cette saison. Cependant, une grande incertitude reste à résoudre: quand Aang de ‘Avatar’ arrive-t-il dans Fortnite? Dans cet article, nous vous donnons tous les détails à ce sujet:

Toutes les informations sur les deux nouveaux skins de Aang de ‘Avatar: The Last Airbender’ dans Fortnite

Le mardi 9 avril 2024, la mise à jour 29.20 de Fortnite a été lancée, incluant tout le nouveau contenu de l’événement ‘Avatar: The Last Airbender’ qui aura lieu ce vendredi 12. À partir de ce jour de la semaine, l’événement ‘Avatar’ dans Fortnite débutera, apportant avec lui un mini-passe de combat qui coûtera 1 000 V-bucks et qui nous permettra d’obtenir les deux nouveaux skins de Aang. Il s’agit d’un événement très similaire à celui des ‘Tortues Ninja’ de février de cette année.

Art officiel des deux nouveaux skins de Aang de ‘Avatar: The Last Airbender’ dans Fortnite et plusieurs de leurs objets skins

Aang arrivera en double dans Fortnite, car il aura non pas une, mais deux skins. Cependant, comme nous l’avons mentionné, les deux sont exclusives à la version payante du mini-passe de combat qui coûte 1 000 V-bucks (8,99 € selon le taux de change). Cela nous permet d’acheter le passe, et pour les obtenir, nous devrons faire ce qui suit:

Aperçu des deux nouveaux skins de Aang de ‘Avatar’ dans Fortnite

Skin Aang : est obtenu automatiquement en achetant la version payante du mini-passe de combat d’‘Avatar’.

: est obtenu automatiquement en achetant la version payante du mini-passe de combat d’‘Avatar’. Skin Aang État Avatar: est obtenu en terminant le mini-passe de combat d’‘Avatar’ en accomplissant les Missions de l’événement.

Ces deux nouveaux skins sont exclusifs à ce mini-passe de combat, donc si nous voulons obtenir les deux apparences de Aang dans Fortnite, nous devrons être attentifs et acheter leur mini-passe à partir du vendredi 12 avril 2024. Après cela, nous devrons accomplir suffisamment de Missions pour obtenir toutes leurs récompenses. Cependant, une fois que ces objets skins sont débloqués, ils seront à nous pour toujours et nous pourrons les équiper depuis la Cabine quand nous le souhaitons.

Voici la liste complète des objets exclusifs d’‘Avatar’ du mini-passe de combat:

Récompenses gratuites

Récompenses gratuites du mini-passe de combat d’‘Avatar’

Graffiti Cycle Élémentaire

Accessoire de sac à dos Bannière des Quatre Éléments

Écran de chargement Les Quatre Éléments

Guitare Dramyin

Animation Soirée Pyjama!

Émoticône Rire de Toph

Pioche Épée Spatiale de Sokka

Voile Appa

Récompenses payantes

Récompenses payantes du mini-passe de combat d’‘Avatar’

Skin Aang

Émoticône Aang Perplexe

Icône d’étendard Aang

Animation Sphère Aérienne d’Aang

Accessoire de sac à dos Momo Messager

Graffiti Avatar Aang

Pioche Bâton des Nomades de l’Air

Skin Aang État Avatar

Autres contenus Fortnite qui pourraient vous intéresser :

➡️ Obtenez gratuitement un skin sur Fortnite : comment obtenir Alan Wake avant son arrivée en boutique