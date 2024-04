Asus lance de nouveaux ordinateurs portables Vivobook S et Zenbook compatibles avec l’IA

Pourquoi est-ce important: Depuis qu’Intel et AMD ont lancé leur nouvelle génération de chipsets conçus pour faciliter les tâches d’IA et d’apprentissage automatique, la course est lancée entre les fabricants de PC pour proposer un ordinateur portable prêt pour l’IA. Asus a lancé plusieurs produits dotés de ces fonctionnalités, notamment sa série Asus Vivobook S et le Zenbook 14.

La nouvelle série Asus Vivobook S et le Zenbook 14 arborent des écrans OLED et les derniers processeurs AMD et Intel. Les autres fonctionnalités incluent une batterie améliorée à durée de vie prolongée, des graphiques Intel Arc et des haut-parleurs super-linéaires. Cependant, le plus gros attrait des ordinateurs portables est qu’ils sont compatibles avec l’IA, jusqu’aux claviers dotés de touches Copilot dédiées pour se connecter aux outils d’IA de Windows 11.

Asus est le dernier fabricant à commercialiser ses ordinateurs portables conçus pour l’IA après le lancement en décembre dernier de chipsets Intel Core Ultra de nouvelle génération, qui incluent une unité de traitement neuronal pour faciliter les tâches d’IA et d’apprentissage automatique. Il s’agissait des premiers processeurs mobiles d’Intel basés sur sa nouvelle plate-forme Meteor Lake et des premiers construits sur la technologie de processus Intel 4 de l’entreprise. Intel affirme qu’il s’agit du changement architectural le plus important depuis quatre décennies.

À peu près au même moment, AMD a lancé ses processeurs mobiles Ryzen série 8040 dotés d’un NPU intégré et d’une carte graphique AMD Radeon. La société a affirmé que les puces étaient 60 % plus efficaces lors du traitement des tâches d’IA que les modèles précédents.

« Nous continuons à proposer des NPU hautes performances et économes en énergie avec la technologie Ryzen AI pour réinventer le PC », a déclaré Jack Huynh, vice-président directeur et directeur général de l’activité informatique et graphique d’AMD. « Les capacités accrues d’IA de la série 8040 permettront désormais de gérer des modèles plus grands pour permettre la prochaine phase d’expériences utilisateur d’IA. »

À partir de là, c’est devenu une course pour livrer un ordinateur portable conçu pour l’IA. En quelques mois, plusieurs autres fabricants ont lancé leurs idées pour un ordinateur portable IA, notamment le Samsung Galaxy Book 4 Ultra, le Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12 et l’Acer Swift Go 14.

Plus tôt cette année, Asus a publié une liste de contrôle des caractéristiques de l’acheteur pour un ordinateur portable IA, dont une grande partie est présente sur la série Asus Vivobook S et le Zenbook 14. La liste comprend :

Un processeur avec un NPU, que la société décrit comme un moteur d’IA dédié intégré dans le processeur et spécialement conçu pour gérer les tâches d’IA.

Les GPU dédiés ou dédiés de dernière génération avec des cœurs dédiés à l’IA, comme le GeForce RTX de NVIDIA.

32 Go sont recommandés pour la mémoire et 1 To pour le stockage.

Une gamme complète de ports d’E/S, comme un port Thunderbolt 4 pour connecter des disques de stockage externes ainsi qu’un port Ethernet RJ45 Gigabit.

Les ordinateurs portables Vivobook S sont alimentés par un Intel Core Ultra 9, tandis qu’une quatrième option arbore une puce AMD Ryzen 8040 Series. Le Zenbook 14 OLED est équipé d’un processeur AMD Ryzen 7 8840HS. Lors du CES 2024, ASUS a annoncé que le Vivobook Pro 15 OLED comporterait un GPU pour ordinateur portable NVIDIA GeForce RTX 4060 avec des cœurs Tensor de 4e génération.

