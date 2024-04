Fortnite se prépare pour son événement « Avatar » avec ce teaser in-game singulier

La collaboration d’Avatar dans Fortnite est imminente grâce à un petit événement, et le populaire jeu vidéo d’Epic Games a décidé de nous mettre l’eau à la bouche avec un petit teaser in-game. À la fois Aang et Korra seront disponibles dans la Saison 2 de Fortnite Chapitre 5, et la manière particulière dont Epic a annoncé leur arrivée est par l’apparition d’un iceberg sur la carte du jeu.

Qu’est-ce que l’île avec l’iceberg qui est apparu dans Fortnite? Voici le nouvel aperçu d’Avatar

Un iceberg est apparu dans la partie nord-est de l’île de Fortnite, et avec lui apporte une sphère d’énergie à l’intérieur de laquelle on peut distinguer la silhouette d’Aang, d’Avatar: The Last Airbender. Voici son emplacement :

Emplacement approximatif de l’iceberg (n’apparaît pas sur la carte en tant que tel)

Et voici à quoi ressemble cet endroit :

Nous visitons l’iceberg à la dérive

Cet iceberg est une référence à la série animée ‘Avatar: The Last Airbender’ (2005), dont le premier épisode s’intitule « The Boy in the Iceberg » et qui détaille précisément comment Katara et Sokka découvrent Aang et son bison volant Appa congelés à l’intérieur d’un iceberg. Après les avoir libérés, ils découvrent qu’Aang est un Maître de l’Air, que l’on pensait avoir été éliminé.

Aang a été trouvé à l’intérieur d’un iceberg dans le premier épisode de sa série animée

Il y a une Mission secrète que nous pouvons accomplir simplement en visitant cette île glacée. Il s’agit de la façon dont Epic Games annonce cette nouvelle collaboration/événement qui sera disponible dès la semaine prochaine ; pour l’instant, nous savons qu’elle apportera un mini-pass de combat comme celui de l’événement Cowabunga des Tortues Ninja. Nous savons également qu’Aang sera un nouveau skin Fortnite.

De plus, l’apparition de ce teaser le 2 avril 2024 n’est pas fortuite ; à partir de ce jour, il est également possible d’obtenir Korra, d’Avatar: The Legend of Korra, qui est le skin secret de cette saison. Pour l’obtenir, ainsi que ses accessoires, nous devrons accomplir toutes ses missions une fois qu’elles seront disponibles à partir de 16h CEST le 02/04/2024.

Korra d’Avatar est le skin secret de cette saison de Fortnite

