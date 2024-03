Les véhicules arrivent sur LEGO Fortnite officiellement très bientôt : date et tout ce que nous savons

LEGO Fortnite se prépare à l’arrivée des véhicules proprement dits lors de la prochaine mise à jour de contenu de Fortnite du mardi 26 mars 2024. Et bien que pour le moment il soit possible de construire des voitures rudimentaires dont les roues ne peuvent pas tourner, le patch 29.10 ajoutera des roues directrices qui nous permettront de conduire dans des conditions optimales.

LEGO Fortnite recevra les roues directrices avec le patch 29.10

Epic Games a annoncé l’arrivée des roues directrices et de nouveaux types de véhicules dans LEGO Fortnite avec l’arrivée du patch 29.10 du jeu le 26/03/2024.

Cette mise à jour de contenu sera disponible aux dates et horaires suivants en fonction de notre région :

France : 10h le mardi 26 mars.

Pour télécharger le patch, il suffit de se connecter à Fortnite ce jour-là à une heure appropriée en fonction du pays dans lequel nous vivons, et le nouveau contenu se téléchargera automatiquement.

Comme nous l’avons mentionné, depuis le lancement de LEGO Fortnite en décembre 2023, il était possible de créer des véhicules rudimentaires en combinant des pièces disponibles telles que les deux types de roues différents et les fondations dynamiques, mais le principal problème des voitures créées de cette manière est qu’elles ne peuvent pas tourner faute de roues directrices. En d’autres termes : avec elles, nous ne pouvons nous déplacer qu’en ligne droite, ce qui n’est pas très pratique. Le patch 29.10 de Fortnite et LEGO Fortnite vise à résoudre ce grave problème en apportant des roues mobiles permettant de tourner à volonté.

LEGO Fortnite permet de créer des véhicules personnalisés tels que cette voiture rudimentaire, mais le manque de roues directrices est un gros problème lorsqu’il s’agit de les rendre pratiques

Mais cela ne s’arrête pas là. Bien qu’Epic Games ne le mentionne pas explicitement, sur l’image publiée pour annoncer cette nouveauté du jeu, nous pouvons voir plusieurs types de véhicules tels qu’un quad et un buggy. Leur conception complexe nous fait supposer qu’il ne s’agit pas de créations personnalisées, mais de véhicules préfabriqués qui pourront être aisément construits à partir du menu de construction du jeu.

En résumé, l’une des grandes nouveautés de la prochaine mise à jour de Fortnite sera l’arrivée de ces nouveaux véhicules ainsi que des roues directrices. Il s’agit d’une amélioration du jeu qui non seulement nous permettra de nous déplacer plus facilement dans les vastes mondes du jeu, mais aussi de créer de nouvelles expériences personnalisées telles que des courses ou d’autres types de compétitions.

