Les smartphones alimentés par l’IA avec projecteurs laser sont cool mais ne remplaceront pas votre téléphone

Remise en contexte: Humane a dévoilé en 2023 un petit appareil basé sur l’IA qui, espérait-il, remplacerait les téléphones portables ou deviendrait une meilleure alternative dans certaines situations. C’est un peu comme un badge communicateur de Star Trek avec un écran futuriste projeté au laser. Il s’agissait à l’époque d’un prototype sans nom ni date de sortie, alors qu’il était en chantier depuis 2018.

Humane a corrigé cette lacune plus tôt ce mois-ci au SXSW à Austin, au Texas, en révélant plus de détails, notamment un nom, un nouveau design (form factor), une date de sortie et un prix. Malheureusement, il ne semble pas que cela mènera à la révolution des communications que les concepteurs espéraient, mais cela ne le rend pas moins cool pour ce qu’il fait.

Le nom sans imagination d’Ai Pin a à peu près la taille et la forme d’un réseau de caméras pour iPhone 15. Il est carré avec des coins arrondis, avec le bord supérieur légèrement incliné vers l’avant. Il est difficile de dire comment il se compare au prototype, car Humane l’a repensé pour qu’il se porte comme une épinglette. Le prototype a été tissé dans une veste à des fins de démonstration et ne montrait que le réseau de capteurs. La version finale se clipse avec un dos magnétique qui fonctionne également comme un booster de batterie remplaçable à chaud.

L’Ai Pin dispose d’une carte SIM et d’une connectivité mobile, permettant aux utilisateurs de passer des appels et d’envoyer et de recevoir des messages texte via un forfait téléphonique sans fil. Il peut également diffuser de la musique et servir d’assistant virtuel. La différence cruciale est qu’il n’a pas d’écran.

Les utilisateurs utilisent principalement l’Ai Pin via des commandes vocales. L’IA embarquée gère presque toutes les demandes. comme « Appelle ma mère » ou « Joue [song] » Pour les rares cas où une interface est nécessaire, le réseau de capteurs contient un laser qui projette une interface graphique simplifiée sur la paume. Il dispose également d’une caméra qui lui permet d’identifier des objets, des gestes et du texte écrit.

Il est important de noter que les interfaces des appareils ont une conception minimale pour limiter la nécessité de les afficher pendant de longues périodes car le laser surchaufferait. Ainsi, conformément à l’utilisation prévue de l’appareil, les utilisateurs n’auront besoin de voir une interface que pendant quelques secondes pour une tâche donnée.

L’Ai Pin répond également au toucher et aux gestes de la main. Par exemple, faire glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas sur l’Ai Pin contrôle le volume. Les gestes de la main affichent une interface pour l’application cloud actuellement utilisée, qui est contrôlée par des inclinaisons et des pincements de la main. La plupart des autres fonctions utilisent des commandes vocales interprétées par l’IA.

L’IA fonctionne un peu comme une combinaison d’un assistant virtuel et de ChatGPT ; c’est-à-dire que vous pouvez lui demander d’effectuer des tâches liées à l’appareil ou de répondre à une question. Même si le PDG d’OpenAI, Sam Altman, est un partisan de la technologie, AI Pin utilise un modèle à grande action personnalisé conçu par Humane, plus proche de Rabbit R1 que de GPT-4.

L’IA est sensible au contexte, elle peut donc envoyer des SMs avec un ton spécifique (par exemple, urgent, heureux, excité ou même « faire sonner la génération Z »). Il peut également traduire plus de 50 langues en temps réel. L’Ai Pin peut « entendre » ou « voir » les langues parlées ou écrites via son microphone et sa caméra intégrés. De même, il peut produire des traductions vocales ou visuelles via son haut-parleur interne ou son écran laser.

Dans l’ensemble, c’est une technologie plutôt intéressante, mais elle ne remplacera pas votre smartphone actuel. Il y a trop de choses qu’il ne peut pas faire. Cela ressemble toujours à une preuve de concept ou à un accessoire de téléphone. Peut-être qu’avec encore cinq ou dix années de développement, cela pourrait concurrencer les téléphones intelligents. Dans l’état actuel des choses, les consommateurs moyens en voudront plus pour son PDSF élevé.

Pourtant, il compte un groupe démographique d’adoptants précoces. Si vous faites partie de ceux qui vivent à la pointe de la technologie, la version de base noir mat est en précommande pour 699 $. Les déclinaisons en chrome poli blanc et noir coûtent 100 $ de plus sur la boutique en ligne de Humane. Bien que le site Web indique que les appareils commenceront à être expédiés en mars, Humane a confirmé une date de lancement le 11 avril pour les « commandes prioritaires ». Les précommandes commençant aujourd’hui arriveront début mai.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :