Comment partager le lien de profil et le code QR de WhatsApp

WhatsApp est l’une des plateformes de messagerie les plus utilisées. C’est aussi une solution pour connecter les utilisateurs de différentes plateformes. Si vous voulez que quelqu’un se connecte avec vous sur WhatsApp mais que vous ne voulez pas vous embêter à partager votre numéro de téléphone, vous pouvez toujours partager votre lien de profil WhatsApp ou même le code QR. Ici, vous saurez comment copier et partager un lien de profil WhatsApp.

Ce n’est pas un nouveau conseil WhatsApp mais c’est une fonctionnalité qui existe depuis longtemps dans WhatsApp. C’est une fonctionnalité de base et une fonctionnalité indispensable. Eh bien, vous ne pouvez pas trouver votre lien dans WhatsApp, mais vous pouvez en obtenir un facilement en suivant quelques étapes simples. Il y a de nombreux avantages à utiliser le lien de profil pour envoyer un message plutôt que de sauvegarder le numéro manuellement. Mais l’avantage principal est que ce processus est rapide et facile. Vous pouvez obtenir votre lien de profil en quelques secondes et les autres peuvent également vous envoyer un message en quelques secondes.

Comment copier et partager un lien de profil WhatsApp

Il existe plusieurs solutions pour créer et partager des liens de profil WhatsApp. Ici, nous allons partager toutes les solutions possibles. Commençons d’abord par la solution facile de partage du lien de profil WhatsApp.

Pour cela, vous n’avez pas besoin de générer de liens. Alors comment obtenir votre lien de profil ? Eh bien, vous devez modifier un modèle d’URL prédéfini qui deviendra votre lien de profil WhatsApp. L’URL prédéfinie est Payscode+VotreNuméroWhatsApp .

est commun pour tout le monde. Une chose que vous devez ajouter est votre numéro de téléphone associé à votre compte WhatsApp, ainsi que le code pays. Voici quelques exemples.

12013514000 – Ici 1 est le code pays des États-Unis et un numéro de téléphone à 10 chiffres.

447458196482 – Ici 44 est le code pays du Royaume-Unis et un numéro de téléphone à 10 chiffres.

En utilisant ce format, vous pouvez créer un lien pour votre profil WhatsApp. Une fois que vous avez le lien, vous pouvez le copier et le partager avec les utilisateurs que vous souhaitez. Vous pouvez partager le lien de la manière que vous souhaitez.

Créer un lien de profil WhatsApp à partir d’un générateur

Il existe de nombreux services de génération de liens en ligne pour WhatsApp que vous pouvez utiliser pour générer des liens WhatsApp pour votre profil. Ils créent un lien court qui ne révèle pas le numéro de téléphone, contrairement à la dernière solution.

Créer des liens avec cette solution est aussi facile que la solution précédente. Tout ce que vous avez à faire est de visiter un site web de confiance, puis taper votre numéro. Vous pouvez également définir ici un message prédéfini. Enfin, cliquez sur Générer le lien. Vous pouvez essayer create.wa.link ou un autre site web que vous connaissez.

Comment créer un lien de profil WhatsApp Business

Si vous utilisez WhatsApp Business, vous n’avez pas besoin de créer manuellement votre lien de profil car WhatsApp Business dispose de cette fonctionnalité intégrée. Donc, si vous utilisez WhatsApp Business et que vous voulez partager votre lien avec quelqu’un, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous.

Ouvrez l’application WhatsApp Business sur votre Android ou iPhone. Appuyez sur les trois points en haut à droite. Dans le menu, choisissez Lien court. Sur la page suivante, vous verrez le lien ainsi que l’option de partager.

Ici, vous pouvez également définir votre message par défaut pour le lien de profil WhatsApp. Vous pouvez également réinitialiser votre lien si vous ne voulez plus le partager. L’ancien lien ne fonctionnera plus lorsque vous le réinitialiserez.

Comment partager le code QR de profil WhatsApp

L’application WhatsApp standard n’a pas d’option pour créer un lien de profil, mais elle offre la possibilité de générer un code QR que les utilisateurs peuvent partager avec d’autres utilisateurs. C’est une alternative à un lien de profil. Cependant, il n’est pas aussi facile à utiliser qu’un lien de profil. Voici comment ça marche.

Ouvrez WhatsApp sur votre téléphone Android ou votre iPhone. Désormais, depuis la page principale, appuyez sur les trois points. Dans le menu, sélectionnez Paramètres. Vous trouverez ici une icône QR à côté de votre photo de profil. Appuyez sur l’icône. Cela ouvrira le code QR de votre profil. Pour partager ce code QR, appuyez sur l’icône et choisissez n’importe quelle plateforme pour partager.

Voici donc un guide sur la façon de partager des liens de profil WhatsApp ou des codes QR avec d’autres utilisateurs. Il est assez facile de partager des liens. Je préfère la création de liens manuelle qui nécessite uniquement l’ajout du numéro de téléphone à la fin du lien mentionné. Si vous avez des questions, faites-le nous savoir dans la section des commentaires.

Guides WhatsApp :