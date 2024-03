Chaque fois que nous avons contacté les extraterrestres : l’histoire vraie derrière le Problème des Trois Corps

Divers messages ont été envoyés dans l’espace depuis les années 60, tous avec un élément commun : raconter l’histoire de l’humanité. Jusqu’à présent, personne n’a jamais reçu de réponse.

Tout a commencé avec un grand triangle et trois carrés creusés dans la toundra sibérienne. Nous sommes en 1820 et les humains essaient de communiquer avec les extraterrestres. L’astronome Joseph Johann Littrow a également proposé la construction de grandes tranchées dans le Sahara à brûler avec du kérosène afin d’envoyer un signal différent chaque nuit. On parle depuis des siècles de vie extraterrestre et même de ceux qui prétendent avoir trouvé des preuves. En 1623, Giovanni Keplero a écrit avoir vu à travers son télescope des villes fortifiées sur la Lune, et à la fin du XIXe siècle, Giovanni Schiaparelli croyait avoir trouvé des canaux sur Mars.

Maintenant, Keplero vivait dans les villes fortifiées européennes, et Schiaparelli était témoin des folles entreprises pour la construction des canaux. Leurs efforts, à la fois cosmiques et provinciaux, n'étaient rien de plus que des projections. D'ailleurs, il est difficile d'imaginer des organismes d'autres mondes qui ne reflètent pas d'une manière ou d'une autre les nôtres. Et puis la radio arrive. Nous abandonnons les tranchées et les formes géométriques creusées dans la terre pour envoyer des messages interstellaires.

Quelque chose de très similaire au projet Costa Rossa de la série « Le Problème à trois corps », inspiré du roman de Cixin Liu. Et en effet, l’astrophysicien Frank Drake a lancé le projet Ozma en 1960, une tentative de détecter des signaux radio d’extraterrestres vivant autour de deux étoiles proches : la première expérience moderne de recherche d’intelligence extraterrestre. La différence entre la série de science-fiction et la réalité est que nous n’avons jamais reçu de réponse. Et malgré des siècles de tentatives maladroites et des investissements de plusieurs millions de dollars, nous sommes toujours coincés dans le paradoxe de Fermi.

Qu’est-ce que le paradoxe de Fermi : l’énigme qui obsède les mathématiciens depuis plus de 300 ans

Que dit le paradoxe de Fermi

« Où sont-ils tous ? », demande à un moment donné le physicien italien Enrico Fermi. Nous sommes à Los Alamos, en 1950, il déjeune avec ses collègues physiciens Edward Teller, Herbert York et Emil Konopinski. Cette question est le point de départ du paradoxe, c’est-à-dire la disparité entre le manque de preuves concluantes de l’existence d’une vie extraterrestre avancée et la probabilité élevée de son existence.

Après tout, il y a environ 400 milliards d’étoiles dans la Voie lactée et environ deux trillions de galaxies dans l’univers, et selon les résultats du télescope spatial Kepler, chaque étoile dans le ciel est entourée d’au moins une planète. En chiffres, nous parlons de trillions et de trillions de mondes potentiels pour développer la vie, du moins en théorie. Alors, pourquoi sommes-nous plongés dans le Grand Silence, comme l’appellent les chercheurs de l’Institut Seti (Search for Extraterrestrial Intelligence) à Mountain Valley ?

Plusieurs solutions ont été proposées pour le paradoxe, notamment l’hypothèse selon laquelle toutes les civilisations, une fois qu’elles ont atteint une technologie suffisamment avancée, finissent par se détruire. D’autres croient que les extraterrestres sont si différents que toute interaction serait impossible. Enfin, ils peuvent éviter de nous contacter parce que l’envoi de signaux est risqué, comme le montre également la série « Le Problème à trois corps ». L’histoire montre que lorsque des civilisations inégales se rencontrent, celles qui ont une technologie avancée asservissent les autres.

Tentatives de communication avec les extraterrestres

La transmission Morse, envoyée en 1962 par le radar planétaire ukrainien d’Evpatoria, a été la première communication radio délibérément envoyée dans l’espace. Cette transmission consistait en une série de courtes transmissions radio dirigées vers Vénus. Pour des tentatives plus sophistiquées, cependant, il a fallu attendre jusqu’en 1974. Lorsque le Seti envoie le message d’Arecibo vers l’amas globulaire Messier 13. Il s’agit d’un message radio interstellaire contenant des informations de base sur l’humanité et la Terre. Le message a été envoyé dans l’espace via des ondes radio à fréquence modulée lors d’une cérémonie pour célébrer la restructuration du télescope d’Arecibo à Porto Rico.

Le créateur Frank Donald Drake, astrophysicien et fondateur du Seti, a construit une carte postale interstellaire à travers le langage universel des mathématiques et de la science. Il a utilisé le code binaire sur deux fréquences radio différentes pour raconter l’histoire de l’humanité. Le problème est que le message a été envoyé si loin que si le Seti reçoit une réponse, cela prendrait 50 000 ans pour arriver. En 2015, Meti International (Meti signifie Messaging Extraterrestrial Intelligence) a été créé et ses messages sont des « trésors de la science, de l’art et de la nature humaine, avec de nombreuses façons différentes de dévoiler leurs secrets », explique le Seti. Meti envoie ses messages à des étoiles bien plus proches de chez nous.

Au cours des dernières décennies, l’humanité a envoyé plusieurs messages dans l’espace. En 2001, l’astronome russe Alksandr Zaitsev, avec un groupe de jeunes russes, a envoyé le « message des adolescents »