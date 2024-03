Fortnite : Apple empêche Epic Games de relancer le jeu sur iOS

Au début de 2024, Epic Games a annoncé que Apple avait restauré son compte de développeur, ce qui leur permettrait de relancer Fortnite sur les appareils iOS. Cependant, en mars 2024, Apple a décidé de supprimer à nouveau ce compte d’Epic Games, empêchant ainsi cette entreprise d’accéder à l’App Store et donc de relancer Fortnite dans cet écosystème.

Pour comprendre ce qui se passe entre Apple et Epic Games, il faut remonter au mois d’août 2020. Epic Games a décidé d’ajouter une méthode de paiement externe à Fortnite, ce qui rendait les prix de leur monnaie virtuelle 30% moins chers, contournant la commission prélevée par Apple. La conséquence ? Apple a fini par supprimer tous les jeux d’Epic Games de son App Store, y compris Fortnite et des succès comme Infinity Blade.

Après des années de litiges, en janvier 2024, il semblait y avoir une lueur d’espoir, car Epic Games a annoncé que Fortnite pourrait revenir sur iOS cette année grâce à la restitution par Apple de leur compte de développeur de l’App Store… jusqu’à maintenant, où il a été supprimé à nouveau.

Selon Epic Games, l’une des raisons invoquées par Apple pour supprimer le compte de développeur d’Epic Games de l’App Store a été que Tim Sweeney, PDG et fondateur de l’entreprise, a critiqué publiquement Apple, les accusant d’être un monopole et de prendre des décisions contradictoires.

Apple leadership faces some massive decisions in the coming weeks as the contradictions between their stated principles and the intended and actual consequences of their present policies are reckoned with: the app store monopoly, the digital goods payments monopoly, the tax, the… pic.twitter.com/mUxV5ypwcd

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) February 26, 2024