Perplexity AI : qu’est-ce que c’est, comment l’utiliser et prix du moteur de recherche à IA qui rivalise avec ChatGPT

Nous vous expliquons en détail tout ce que le moteur de recherche avec IA peut vous offrir

Il s’agit d’un choix quelque peu différent des autres IA

Nous sommes en plein milieu d’une révolution technologique que les grandes entreprises numériques de notre planète veulent mener à bien. C’est pourquoi de plus en plus d’acteurs cherchent à participer à la répartition d’un gâteau qui ne rapporte pas encore de bénéfices, mais qui semble être la prochaine pomme d’or du monde d’Internet. Au milieu de ces situations, nous trouvons une entreprise qui s’est associée à Nothing pour fournir des services aux téléphones de la marque et qui se positionne comme un moteur de recherche IA qui veut détrôner Google et ChatGPT. Il est donc nécessaire de comprendre ce qu’est Perplexity AI et tout ce qu’il a à offrir.

Qu’est-ce que Perplexity AI

Perplexity AI est un moteur de recherche, mais pas un moteur de recherche ordinaire, il fonctionne comme un assistant virtuel avec IA, ce qui est également appelé Chatbot. À cet égard, il peut faire des choses similaires à Microsoft Copilot dans ses différentes versions, mais l’objectif n’est pas tant d’être un assistant complet que de fonctionner comme un moteur de recherche qui rivalise directement avec GPT-4 ou avec des moteurs de recherche traditionnels comme Google.

À cet égard, il existe certains points d’attention importants lors de la programmation d’une IA que Perplexity AI prend en compte. Le premier point est la capacité d’inférence ou de comprendre les contextes dans lesquels elle évolue. En d’autres termes, si nous avons une conversation avec cette IA, l’idée est qu’elle nous comprenne et soit capable d’assimiler l’enregistrement dans lequel nous nous trouvons. C’est assez intéressant et c’est quelque chose sur lequel travaillent toutes les IA du marché, car l’aspect conversationnel est la clé de l’utilité ou non d’un Chatbot.

D’autre part, il y a le volume de données sur lesquelles elle a appris. Perplexity AI a accès à Internet, ce qui lui permet de gérer une quantité incroyable de données. À cet égard, il fonctionne comme un moteur de recherche avec IA qui nous permet de savoir exactement ce que nous voulons. Par exemple, si nous essayons de lui demander le prix du Samsung Galaxy S24, voici ce que nous trouvons:

Pour l’instant, ce sont les principales applications de cette IA, qui a une approche assez différente de celle des autres intelligences artificielles, mais dont l’approche est en réalité très similaire.

Cependant, Perplexity AI a actuellement son interface en anglais, mais peut nous répondre parfaitement si nous lui posons une question en espagnol ou dans la langue de notre choix. Il est prêt à maîtriser n’importe quelle langue, donc ce n’est pas un problème pour le moment. Cela inclut les langues co-officielles comme le catalan, le valencien, le galicien ou le basque.

Comment se différencie-t-il de ChatGPT ou de Google

Sa principale différence réside dans la manière dont il fournit l’information. Bien que ChatGPT dans sa version payante ait accès à Internet et puisse vous montrer les sources à partir desquelles il tire ses informations, dans le cas de GPT-3.5, le modèle gratuit, il n’a pas la capacité d’accéder à Internet et par conséquent il ne peut pas non plus offrir plus de connaissances que celles qu’il trouve dans son référentiel. Cependant, ce référentiel de données contient des millions de documents d’information. En revanche, Perplexity AI offre les informations qu’il trouve directement sur Internet, ce qui lui permet d’opérer de manière assez variée.

Si nous le comparons à Google, les différences sont plus grandes. Après tout, ce n’est pas comme ChatGPT qui sert à résumer les textes ou comme LLaMa 2 qui vous aide à programmer. Le moteur de recherche du géant californien vous donne simplement une série d’entrées vers des pages Web en se basant uniquement sur un système de référencement pour les trier par ordre d’importance décroissant selon des directives établies par son algorithme.

Combien coûte Perplexity AI

Comme tous les modèles d’IA actuels, il existe deux façons d’utiliser cette technologie. D’une part, nous avons le modèle gratuit qui a généralement des limitations.

Ce plan gratuit est limité en termes de nombre de recherches par jour, ainsi que du nombre de documents et de leur taille que nous pouvons télécharger dans l’intelligence artificielle. De plus, il n’utilise pas son modèle le plus avancé, réservé uniquement aux utilisateurs payants. Néanmoins, il reste assez utile car il nous permet d’accéder à des informations avec une grande précision.

Le plan payant, quant à lui, nous permet d’avoir des téléchargements de documents et des recherches illimités. Il nous permet également d’accéder à plusieurs intelligences artificielles variées, c’est-à-dire à l’IA multimodale. Nous pourrons choisir si nous voulons que ce soit Perplexity AI, ChatGPT ou Claude qui réponde à notre question. Il est vendu au prix de vingt dollars par mois.

À cet égard, il a un prix similaire à Copilot et à la plupart des IAs que nous trouvons sur le marché.